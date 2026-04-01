Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

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Publicado 01/04/2026 18:30 | Atualizado 01/04/2026 18:30

Rio - O Flamengo se manifestou nesta quarta-feira (1º) para cobrar o Almería por uma dívida referente à transferência de Lázaro, que aconteceu no segundo semestre de 2022 . O Rubro-Negro destacou que o clube espanhol está em situação de inadimplência há 590 dias e que a dívida estimada é de mais de 1.8 milhão de euros (R$ 10,7 milhões).

"O caso é objetivo e inequívoco: há obrigação contratual expressa que atribui ao clube espanhol a responsabilidade pelo pagamento ou reembolso dos tributos incidentes na Espanha. Ainda assim, mesmo após o Flamengo ter sido compelido a arcar com tais valores — no montante superior a € 1,5 milhão — e após decisão formal da FIFA reconhecendo integralmente seu direito ao reembolso, o Almería opta por não cumprir sua obrigação. O débito após 590 de inadimplência é superior a € 1.800.000,00", diz um trecho da nota do clube carioca.



Lázaro teve uma passagem pelo Palmeiras por empréstimo junto ao Almería em 2024. Após o período, retornou ao clube espanhol, mas foi vendido a Al-Najma, da Arábia Saudita, em setembro de 2022

Em seu site, o Flamengo lembrou que Cristiano Ronaldo tem 25% do Almería. O português adquiriu essa fatia das ações em fevereiro deste ano

Veja o comunicado na íntegra

NOTA OFICIAL: ALMERÍA DEVE AO FLAMENGO CERCA DE € 1,8 MILHÃO HÁ 590 DIAS

Em fevereiro o atleta Cristiano Ronaldo adquiriu 25% do clube espanhol

O Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar seu veemente repúdio à conduta adotada pelo clube espanhol UD Almería, pelo descumprimento de obrigação contratual assumida na transferência do atleta Lázaro, realizada em agosto de 2022. Há 590 dias em situação de inadimplência, o clube acumula uma dívida estimada em mais de € 1.8 milhão, em flagrante desrespeito aos compromissos firmados e às normas que regem as relações no futebol internacional.



O caso é objetivo e inequívoco: há obrigação contratual expressa que atribui ao clube espanhol a responsabilidade pelo pagamento ou reembolso dos tributos incidentes na Espanha. Ainda assim, mesmo após o Flamengo ter sido compelido a arcar com tais valores — no montante superior a € 1,5 milhão — e após decisão formal da FIFA reconhecendo integralmente seu direito ao reembolso, o Almería opta por não cumprir sua obrigação. O débito após 590 de inadimplência é superior a € 1.800.000,00.



Em vez disso, adota uma postura reiterada de resistência, utilizando-se de expedientes processuais com caráter eminentemente protelatório, em claro descompasso com os princípios de boa-fé, lealdade contratual e integridade que devem nortear as relações entre clubes no futebol internacional.



Não se trata de um inadimplemento pontual, mas de uma conduta consciente e deliberada de postergação, que fragiliza a segurança jurídica das relações contratuais no futebol e compromete a credibilidade do sistema.



O Flamengo confia que os órgãos competentes, em especial o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), darão a devida resposta a esse comportamento, assegurando o cumprimento das decisões já proferidas no âmbito da FIFA e a observância dos compromissos assumidos.



O Clube seguirá firme na defesa de seus direitos e na proteção da integridade das relações contratuais no futebol, alertando e buscando uma reação contundente por parte de clubes, entidades e reguladores.



Clube de Regatas do Flamengo