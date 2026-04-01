Bruno Henrique durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique durante treino do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/04/2026 21:00 | Atualizado 01/04/2026 21:06

Rio - O Flamengo terá alguns desfalques para enfrentar o Bragantino, nesta quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro não relacionou o atacante Bruno Henrique e reavaliará a condição física dos convocados, que devem ficar como opção no banco.

Recuperado de uma pubalgia, Bruno Henrique treinou normalmente com o grupo durante a pausa no calendário, mas não viajou para Bragança Paulista. O atacante está em fase final de condicionamento físico e deve retornar contra o Santos, no domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Já em relação aos convocados, o Flamengo vai avaliar a condição física de cada um. A tendência é que todos fiquem à disposição no banco de reservas, com exceção de Carrascal, que se apresentou antes e já treinou com o elenco na terça-feira (31). Já os outros seis selecionáveis se juntam ao grupo nesta quinta.

Além deles, o volante Pulgar volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Por outro lado, Evertton Araújo cumpre suspensão após ser expulso contra o Corinthians. Em processo de recuperação, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Saul seguem em tratamento no departamento médico do Flamengo.