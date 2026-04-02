Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 02/04/2026 08:21

quinta-feira (2) é às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Red Bull Bragantino x Flamengo marca o encontro entre um Rubro-Negro invicto há cinco rodadas no Brasileirão contra um Massa Bruta que não vence há seis. A partida destano Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Onde assistir a Red Bull Bragantino x Flamengo



O duelo tem transmissão da TV Globo e do Premiere (pay-per-view).



Como o Massa Bruta deve jogar



Além de viver momento ruim, o time do técnico Vágner Mancini terá desfalques importantes. Fabrício, Guzmán Rodríguez, Vanderlan e Fernando seguem no departamento médico, enquanto Eduardo Sasha é dúvida. E Agustin Sant'Anna pode voltar.



O Bragantino deve jogar com: Cleiton; Hurtado (Agustin Sant'Anna), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Lucas Barbosa, Rodriguinho e Mosquera; Eduardo Sasha (Isidro Pitta).



Provável escalação do Rubro-Negro



Invicto desde que assumiu o time, Leonardo Jardim segue sem contar com Alex Sandro e Bruno Henrique, assim como Saúl. Entre os titulares convocados para suas seleções, a tendência é que alguns sejam poupados, como Léo Pereira, Arrascaeta e Varela, que jogaram quase o tempo todo dois amistosos.



Com isso, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal (Luiz Araújo), Pedro e Samuel Lino.



Arbitragem da partida



Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Acácio Menezes Leão (PA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)