Cria do Flamengo, Lázaro não se firmou no Almería - Divulgação/Almería

Cria do Flamengo, Lázaro não se firmou no AlmeríaDivulgação/Almería

Publicado 02/04/2026 15:53

O Almeria não deixou o Flamengo sem resposta, após receber uma cobrança pública nas redes sociais, na quarta-feira (1º). O clube espanhol ironizou o Rubro-Negro, que tenta junto à Fifa receber 1,8 milhão de euros (cerca R$ 10,7 milhões) referentes a um acordo de 2022 para a venda de Lázaro.



"Publicar um comunicado como se o veredito já estivesse declarado, enquanto o caso ainda está na Justiça... Quanta confiança! Ou isso é uma piada do dia da mentira?", ironizou o perfil do Almería no X.



O valor em questão refere-se a encargos tributários da Espanha. O Flamengo alega que o acordo com o clube espanhol incluía esse pagamento, o que não aconteceu, e acabou tendo que dar 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) à época da transferência, em 2024.



Desde então, o Flamengo cobra o ressarcimento do clube espanhol que, com valores corrigidos, teria que desembolsar o 1,8 milhão de euros.



"Mesmo após o Flamengo ter sido compelido a arcar com tais valores e após decisão formal da Fifa reconhecendo integralmente seu direito ao reembolso, o Almería opta por não cumprir sua obrigação. O débito após 590 dias de inadimplência é superior a € 1.800.000,00", diz o Rubro-Negro em nota oficial.



O clube brasileiro agora aguarda julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Caso a decisão da Fifa seja mantida, os espanhóis precisam quitar a dívida para não sofrerem transfer ban.



Vendido em 2022, Lázaro não se firmou no Almería e chegou a jogar emprestado no Palmeiras, em 2024. Na temporada seguinte, foi vendido ao Al-Najma, da Arábia Saudita.