Arrascaeta em jogo do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

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Bragança Paulista - O Flamengo não contará com o zagueiro Léo Pereira, o lateral-direito Guillermo Varela o meia De Arrascaeta para a partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (2). Eles estavam com as respectivas seleções na Data Fifa e até retornaram a tempo do jogo. No entanto, conforme informou o Rubro-Negro, ele se reapresentaram com elevados índices de fadiga e desgaste físico.
Ainda segundo o clube, eles retornam ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira (2). Carrascal (Colômbia), Danilo (Brasil), De La Cruz (Uruguai) e Gonzalo Plata (Equador) também serviram as respectivas seleções na última Data Fifa, mas seguem na lista de relacionados.
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"Em função da alta minutagem acumulada por suas seleções nesta Data FIFA, De Arrascaeta, G. Varela e Léo Pereira se reapresentaram com elevados índices de fadiga e desgaste físico, confirmados em avaliações fisiológicas realizadas pelo Departamento Médico do Flamengo na manhã desta quinta-feira (2), em Bragança Paulista. Os três atletas não serão relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino e retornam ao Rio de Janeiro ainda nesta tarde", informou o Flamengo, por meio da assessoria de imprensa.
Red Bull Bragantino e Flamengo vão medir forças nesta quinta-feira (2), a partir das 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
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Arrascaeta em jogo do Flamengo
Meio-campo Jorginho teve trabalho diante do atacante colombiano Mosquera, em Bragança Paulista