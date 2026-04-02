Arrascaeta em jogo do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Arrascaeta em jogo do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 02/04/2026 17:52

Bragança Paulista - O Flamengo não contará com o zagueiro Léo Pereira, o lateral-direito Guillermo Varela o meia De Arrascaeta para a partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (2). Eles estavam com as respectivas seleções na Data Fifa e até retornaram a tempo do jogo. No entanto, conforme informou o Rubro-Negro, ele se reapresentaram com elevados índices de fadiga e desgaste físico.

Ainda segundo o clube, eles retornam ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira (2). Carrascal (Colômbia), Danilo (Brasil), De La Cruz (Uruguai) e Gonzalo Plata (Equador) também serviram as respectivas seleções na última Data Fifa, mas seguem na lista de relacionados.

"Em função da alta minutagem acumulada por suas seleções nesta Data FIFA, De Arrascaeta, G. Varela e Léo Pereira se reapresentaram com elevados índices de fadiga e desgaste físico, confirmados em avaliações fisiológicas realizadas pelo Departamento Médico do Flamengo na manhã desta quinta-feira (2), em Bragança Paulista. Os três atletas não serão relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino e retornam ao Rio de Janeiro ainda nesta tarde", informou o Flamengo, por meio da assessoria de imprensa.

Red Bull Bragantino e Flamengo vão medir forças nesta quinta-feira (2), a partir das 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.