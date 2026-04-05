Gabigol sendo marcado pelos jogadores do Flamengo - Raul Barreta / Santos

Gabigol sendo marcado pelos jogadores do FlamengoRaul Barreta / Santos

Publicado 05/04/2026 21:48 | Atualizado 05/04/2026 22:34

Rio — A torcida do Flamengo vaiou Gabigol, do Santos, nos momentos em que ele tocou na bola no jogo da noite deste domingo (5) , no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e teve uma atuação apagada. O Rubro-Negro venceu de virada por 3 a 1.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele vestiu a camisa do clube de 2019 a 2024 e conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Campeonatos Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.



Ele saiu do Rubro-Negro para o Cruzeiro, em 2025, comandado na época por Leonardo Jardim. Após não conseguir se firmar, o atleta retornou ao Santos, clube que o revelou, para a atual temporada.

'Me motiva mais'

O jogador já havia destacado a dificuldade em enfrentar o clube em que é ídolo. "Sendo sincero, eu não me sinto à vontade de jogar contra o Flamengo. Ainda mais no Maracanã. Todo mundo sabe o meu amor pelo Flamengo, pela torcida, pelo Rio de Janeiro. É muito complicado pra mim", afirmou em entrevista ao site "ge", na última sexta-feira (3).

Na ocasião, ele também previu o cenário de vaias e falou sobre isso. "Eu sei que a torcida faz o papel dela de xingar. No final isso me motiva mais. Eu amava quando vinha na Vila e eles me xingavam. Vou amar se no Maracanã também for assim. Claro que não espero isso pelo carinho que sempre tive com a torcida. Mas quando acaba o jogo, eu sinto que a torcida do Santos, do Flamengo e até do Cruzeiro sentem por mim. É tudo super numa boa."