Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 04/04/2026 10:00

Gabigol estará dividido no duelo entre Flamengo e Santos, domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Será o segundo encontro com a torcida rubro-negra desde que deixou o clube, no fim de 2024, e o atacante admite que não é fácil para ele.



"Sempre é muito difícil, como aconteceu lá no Cruzeiro também. Sendo sincero, eu não me sinto à vontade de jogar contra o Flamengo. Ainda mais no Maracanã. Todo mundo sabe o meu amor pelo Flamengo, pela torcida, pelo Rio de Janeiro. É muito complicado pra mim", afirmou em entrevista ao site 'ge'.



Ídolo da torcida do Flamengo, Gabigol, que já enfrentou o ex-clube pelo Cruzeiro, em 2025, está preparado para as vaias que deve ouvir. E não se incomoda, pelo contrário.



"Eu sei que a torcida faz o papel dela de xingar. No final isso me motiva mais. Eu amava quando vinha na Vila e eles me xingavam. Vou amar se no Maracanã também for assim. Claro que não espero isso pelo carinho que sempre tive com a torcida. Mas quando acaba o jogo, eu sinto que a torcida do Santos, do Flamengo e até do Cruzeiro sentem por mim. É tudo super numa boa", disse o camisa 9.



Gabigol não esconde o carinho que sente pelo Flamengo, onde é ídolo. Mas faz questão de exaltar o Santos, onde começou.



"O Santos é o time do meu coração, todo mundo sabe. É o time dos meus pais. É onde comecei a jogar bola praticamente, desde os oito anos. É um clube onde eu tenho, também, muitos amigos, bastante carinho. Sentia que era o momento de "recomeçar", e nada melhor do que voltar pra casa", disse.



Diante de dois amores, entretanto, o atacante não terá dúvidas quando entrar em campo: "Se tiver que fazer o gol no Flamengo pelo Santos e ganhar, eu também farei".