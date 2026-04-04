Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos
Gabigol é sincero sobre encontro com Flamengo: 'Não me sinto à vontade'
Atacante, entretanto, não vê problemas em torcida rubro-negra xingá-lo no Maracanã
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