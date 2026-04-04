Um dos líderes do elenco, Danilo foi crítico à postura do Flamengo - :Adriano Fontes/Flamengo

Um dos líderes do elenco, Danilo foi crítico à postura do Flamengo:Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 04/04/2026 09:32

postura da equipe na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino gerou O Flamengo teve a primeira derrota sob o comando de Leonardo Jardim, o que já foi o suficiente para voltar a sofrer a pressão dos tempos de Filipe Luís. Ana derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino gerou cobranças do presidente do clube , do técnico e dos próprios jogadores, que agora buscam dar uma resposta contra o Santos, no domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.

Há o entendimento dentro do elenco de que o que aconteceu na quinta-feira (2) não pode voltar a se repetir. Os principais líderes do grupo mostraram-se muito incomodados e pregam uma responsabilização maior dos jogadores.

Danilo e Rossi foram dois que criticaram duramente o time. O

Logo após a partida,. O lateral chamou de vergonha e o goleiro pediu respeito à camisa. E o clima de cobrança interna continuou na conversa entre eles antes do treino de sexta no CT do Ninho do Urubu.

Há o entendimento de que o time não competiu. Não à toa, foi a pior derrota desde 2024. Como comparação, nos tempos de Filipe Luís, o Flamengo não perdeu por mais de dois gols de diferença, como contra o Red Bull Bragantino.

"Dar uma resposta rápida e aprender com o que aconteceu. Isso não pode acontecer. Não ganhamos os duelos, parecia que a energia dos caras estava mais alta que a nossa, não conseguimos encaixar, criar", avaliou Jorginho logo após a partida.