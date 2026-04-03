Gabigol com o pai, Valdemir Silva, a mãe, Lindalva, e a irmã, Dhiovanna - Reprodução / Instagram

Gabigol com o pai, Valdemir Silva, a mãe, Lindalva, e a irmã, Dhiovanna Reprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 16:27

culpou pela saída do ídolo rubro-negro. O pai de Gabigol, Valdemir Silva, não gostou nem um pouco das recentes declarações do ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim. Após o dirigente criticar a postura do atacante , apontada como uma das causas da não renovação, Valdermir comentou no Instagram e o

“Tudo que foi proposto para nós foi cumprido, com vários títulos e glórias, somos homens de verdade. Graças ao senhor, hoje o Gabriel não está no Flamengo, um clube que temos profunda admiração e pela fantástica torcida”, afirmou.



Em entrevista ao Charla Podcast, Landim citou a queda de desempenho de Gabigol ao longo das temporadas para a proposta de renovação de contrato por apenas um ano. Além disso, criticou a postura do jogador, em especial o episódio na final da Copa do Brasil, quando ficou irritado com o técnico Filipe Luís ao ser substituído no intervalo.



Na ocasião, a diretoria do Flamengo afastou o atacante, que chegou a dizer "P..., tá de sacanagem que ele está me tirando" antes de dar as costas e se afastar.



Outra postura que pegou mal foi a declaração após a conquista do torneio, quando pesou o clima ao anunciar que não permaneceria no clube.



"Todos nós muito felizes porque o Flamengo tinha sido campeão, primeiro campeão no estádio do Atlético-MG. Ainda mais o clima, vocês tinham que ver o que os caras criaram, extremamente hostil, a ponto de que os auto falantes ficaram tocando o ano do Atlético enquanto a gente estava comemorando...Aí a gente consegue vencer aquilo tudo e o cara vai dar a primeira declaração dizendo que não vai ficar mais no Flamengo. Então, assim, até em respeito aos amigos dele que estavam ali ganhando", disse Landim.