Gabigol com o pai, Valdemir Silva, a mãe, Lindalva, e a irmã, Dhiovanna Reprodução / Instagram
Pai de Gabigol detona ex-presidente do Flamengo após críticas ao filho
Rodolfo Landim falou sobre não renovação e problemas de indisciplina e postura
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Volante chileno está fora contra o Santos e corre risco de pena maior no STJD
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Rubro-Negro, que ainda teve um expulso no início do segundo tempo, foi facilmente derrotado pelo Bragantino
Flamengo perde para o Bragantino e vê invencibilidade com Leonardo Jardim acabar
No início do segundo tempo, Pulgar ainda foi expulso e deixou o Rubro-Negro com um a menos
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