Erick Pulgar desfalca o Flamengo contra o Santos, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Erick Pulgar desfalca o Flamengo contra o Santos, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/04/2026 14:55

já foi comunicado da decisão e terá desconto no salário.

O Flamengo agiu rapidamente e multou Erick Pulgar pelo cartão vermelho sofrido na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino. O volante chileno

A diretoria rubro-negra entende que a expulsão prejudicou o time e era completamente evitável. A informação é do site 'Uol' e foi confirmada por O DIA. Afinal, o jogador agrediu Herrera, do time adversário, com uma cotovelada na nuca durante disputa de bola, aos quatro minutos do segundo tempo.



Pulgar não é o primeiro do atual elenco a receber uma punição por cartão vermelho. Gonzalo Plata e Wallace Yan também foram multados pelo mesmo motivo na temporada passada.



Nos três casos, a diretoria do Flamengo seguiu uma linha de atuação em que avalia cada lance de expulsão para decidir o que fazer com o jogador. Se o cartão é numa disputa de bola normal, nada acontece. Mas em casos desnecessários e evitáveis, há a punição.



Erick Pulgar está suspenso automaticamente para a partida contra o Santos, domingo (5), no Maracanã. Além disso, ele pode pegar mais jogos de punição caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgue seu caso e decida-o puni-lo por agressão ou jogada violenta.