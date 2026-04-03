Erick Pulgar desfalca o Flamengo contra o Santos, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo
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Rubro-Negro, que ainda teve um expulso no início do segundo tempo, foi facilmente derrotado pelo Bragantino
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