Jogadores do Flamengo tiveram reuniam entre si e com o presidente do clube antes de treino - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo tiveram reuniam entre si e com o presidente do clube antes de treinoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/04/2026 20:06

se reapresentou nesta sexta-feira (3) e viveu um clima de cobrança. Antes do treino no CT do Ninho do Urubu, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, reuniu-se e cobrou os jogadores pela atuação passiva do time na

O Flamengo. Antes do treino no CT do Ninho do Urubu, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, reuniu-se e cobrou os jogadores pela atuação passiva do time na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino.

Além do dirigente, o técnico Leonardo Jardim cobrou uma mudança de postura do elenco. Depois, os próprios jogadores conversaram entre si e também discutiram a necessidade de uma mudança.



Há o entendimento geral da necessidade de mais comprometimento e responsabilização do grupo. Afinal, o problema já aconteceu na temporada e recaiu sobre Filipe Luís, que acabou demitido.



Um dos motivos, aliás, da chegada de Leonardo Jardim é o pulso mais firme em relação à postura e comprometimento dos jogadores. Ainda assim, a forma como se construiu a derrota de quinta-feira, pelo Brasileirão, dá a ideia dentro do clube de um elenco acomodado após as conquistas de 2025 e que ainda não foi possível mudar isso com a troca de comando.





Além da reunião, o Flamengo também multou Erick Pulgar pela expulsão por agredir um adversário, no início do segundo tempo.



