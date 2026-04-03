Jogadores do Flamengo tiveram reuniam entre si e com o presidente do clube antes de treinoGilvan de Souza / Flamengo

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O Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira (3) e viveu um clima de cobrança. Antes do treino no CT do Ninho do Urubu, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, reuniu-se e cobrou os jogadores pela atuação passiva do time na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino.
Além do dirigente, o técnico Leonardo Jardim cobrou uma mudança de postura do elenco. Depois, os próprios jogadores conversaram entre si e também discutiram a necessidade de uma mudança.
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Há o entendimento geral da necessidade de mais comprometimento e responsabilização do grupo. Afinal, o problema já aconteceu na temporada e recaiu sobre Filipe Luís, que acabou demitido.
Um dos motivos, aliás, da chegada de Leonardo Jardim é o pulso mais firme em relação à postura e comprometimento dos jogadores. Ainda assim, a forma como se construiu a derrota de quinta-feira, pelo Brasileirão, dá a ideia dentro do clube de um elenco acomodado após as conquistas de 2025 e que ainda não foi possível mudar isso com a troca de comando.
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Além da reunião, o Flamengo também multou Erick Pulgar pela expulsão por agredir um adversário, no início do segundo tempo.

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Jogadores do Flamengo tiveram reuniam entre si e com o presidente do clube antes de treino
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