Leonardo Jardim no jogo entre Corinthians e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
"Faço das palavras do Danilo as minhas. Todos estamos envergonhados porque, para vestir a camisa do Flamengo, temos que ter outra postura e outra capacidade em campo. No primeiro tempo não fomos capazes de jogar, tudo previsível, um ritmo muito baixo, sem ligação dos setores. No segundo tempo quisemos inverter e colocamos dois jogadores de frente para dar a mobilidade que pretendíamos, mas dentro daquilo que são as nossas características como jogadores do Flamengo. Uma expulsão, mais uma vez não podemos perder a cabeça, o futebol é jogado muito pela cabeça. Com um jogador a menos caiu quase por terra toda a iniciativa para alterar os acontecimentos", disse Leonardo Jardim.
O treinador também analisou a expulsão de Erick Pulgar. Na ocasião, o Bragantino vencia por 2 a 0 quando o volante chileno acertou um soco no adversário. O lance foi ao VAR, e o árbitro confirmou o cartão vermelho. Jardim destacou a necessidade de controle emocional:
"O Pulgar com certeza não teve o melhor comportamento. Eu sei que ele quer ganhar, como todos querem, mas temos que ter controle emocional. É fundamental em jogadores de alto nível. Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que precisa ter cuidado, porque prejudicou a equipe, apesar de o resultado já estar 2 a 0. Mas prejudicou em uma possível reação. Pulgar, ou qualquer outro jogador, tem que ter essa atenção", afirmou.
Com a derrota, o Flamengo está na sexta colocação, com 14 pontos. No entanto, Fluminense, Bahia e o líder Palmeiras venceram na rodada, ampliando a distância para o G4. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (5), contra o Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.
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