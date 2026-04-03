Duelo entre Red Bull Bragantino e Flamengo terminou em confusão Foto: Anderson Romão
"Auxiliar do Bragantino agrediu o De La Cruz. Deu uma cotovelada. Por isso eu reagi. Não sou de reagir, mas, quando precisa, tem que proteger os companheiros", afirmou Rossi.
Na ocasião, a confusão começou após Vinicinho levantar a bola para entregar ao árbitro depois do apito final. De La Cruz não gostou, empurrou o atacante e foi cobrá-lo. Um membro da comissão técnica do time da casa entrou na discussão para defender Vinicinho, passou a empurrar o meia rubro-negro, e a confusão aumentou.
O Flamengo perdeu o confronto para o Bragantino por 3 a 0, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Cícero de Souza Marques. Pitta, Gabriel e Lucas Barbosa marcaram para o time da casa. A partida ainda contou com a expulsão de Erick Pulgar no início da segunda etapa.
Esta foi a primeira derrota de Leonardo Jardim no comando do Flamengo. No momento, a equipe está na sexta colocação, com 14 pontos. No entanto, Fluminense, Bahia e o líder Palmeiras venceram na rodada, ampliando a distância para o G4.
O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (5), contra o Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.
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