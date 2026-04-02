Rodolfo Landim é ex-presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rodolfo Landim é ex-presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/04/2026 22:39 | Atualizado 02/04/2026 22:39

Rio - O ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim relembrou a saída de Gabigol do clube, ao fim de 2024, e criticou uma atitude do atacante. Ele relembrou que o jogador anunciou que não permaneceria no Rubro-Negro logo após a conquista da Copa do Brasil, na Arena MRV, na casa do Atlético-MG.

"Todos nós muito felizes porque o Flamengo tinha sido campeão, primeiro campeão no estádio do Atlético-MG. Ainda mais o clima, vocês tinham que ver o que os caras criaram, extremamente hostil, a ponto de que os auto falantes ficaram tocando o ano do Atlético enquanto a gente estava comemorando. Isso foi o final, o processo inteiro, o jogo inteiro, a pressão ali perto do vestiário... Tudo isso. Aí a gente consegue vencer aquilo tudo e o cara vai dar a primeira declaração dizendo que não vai ficar mais no Flamengo. Então, assim, até em respeito aos amigos dele que estavam ali ganhando...", disse Landim, em entrevista ao 'Charla Podcast'.

Ele ainda disse que o atacante não teria vestido uma camisa comemorativa do título: "Teve uma camisa comemorativa que a gente já tinha mandando fazer. Todo mundo vestiu aquela camisa, estávamos voltando, e ele foi o único que fez questão de não vestir a camisa. Acabou que ele ficou isolado. Até na sala de embarque ele tentava chegar aqui, e senti que os próprios jogadores não estavam gostando do que ele estava fazendo", contou na sequência.

Durante a entrevista, Landim pontuou que entendeu Gabigol e destacou que ele está marcado na história do clube. Por outro lado, não o vê como o jogador referência desta era vencedora do Flamengo.

"Mas eu entendo, teve as razões dele, estava frustrado porque achava que a gente deveria ter recontratado ele. A verdade é a seguinte: o nome do Gabigol está marcado na história do Flamengo, os títulos que a gente teve, ele teve uma participação gigantesca".

"Eu sinto pena, porque acho que se ele continuasse a ter o desempenho que vinha tendo, ele tinha tudo para ser o jogador, talvez 'o referência', vamos dizer assim, dessa era vencedora do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que hoje ele já não é mais".