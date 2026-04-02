Ilsinho é comentarista da TNT SportsDivulgação/TNT Sports
Ex-jogador é anunciado como novo comentarista da TNT Sports
Ele estará presente nas transmissões e nos programas da marca, especialmente no ambiente digital
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