Ilsinho é comentarista da TNT Sports - Divulgação/TNT Sports

Ilsinho é comentarista da TNT SportsDivulgação/TNT Sports

Publicado 02/04/2026 19:27

Rio - A TNT Sports anunciou, nesta quinta-feira (2), o ex-jogador Ilsinho como novo comentarista do seu time de talentos. Ele se destacou nas edições de 2025 e de 2026 do Campeonato Paulista, ao atuar como embaixador do São Paulo, e agora passa a integrar de forma fixa o elenco da marca.

"Agradeço a todos da emissora pela confiança e carinho que me deram desde a minha primeira experiência como Embaixador do Paulistão e que foi fundamental para esse momento. Estou realmente muito feliz, motivado e disposto a seguir aprendendo com essas referências e contribuir para um debate cada vez mais rico. Vamos em frente!", afirmou o ex-jogador.

A marca informou que ele estará presente nas transmissões e nos programas da TNT Sports, especialmente no ambiente digital. Ilsinho é ativo nas redes sociais e produz conteúdo para plataformas digitais.

Como jogador, Ilisinho tem passagem por Palmeiras; São Paulo (onde foi bicampeão brasileiro); Internacional; Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; e Philadelphia Union, dos Estados Unidos.