Marcus Buchecha ainda não venceu desde que assinou com o UFC (Foto: Reprodução/UFC)
O embate marca a terceira apresentação de Buchecha na organização e surge como uma oportunidade determinante para reverter o cenário atual. Ainda sem vitórias no Ultimate, o multicampeão mundial na arte suave vem sendo alvo de críticas após resultados abaixo das expectativas, especialmente considerando o histórico dominante em sua trajetória no Jiu-Jitsu.
Inicialmente, Max Gimenis enfrentaria Allen Frye Jr., que acabou deixando o card por motivos não revelados. Com isso, Marcus Buchecha foi acionado como substituto para o confronto, assumindo um risco relevante em um momento delicado de sua carreira no MMA profissional.
Até aqui, o desempenho do multicampeão do paulista não correspondeu ao hype criado em torno de sua chegada ao UFC. Em sua estreia, foi superado por Martin Buday, e, na sequência, ficou no empate contra Kennedy Nzechukwu, aumentando a necessidade de uma resposta convincente.
Do outro lado, Ma Gimenis também vive situação semelhante. Especialista em Jiu-Jitsu, o brasileiro foi derrotado de forma contundente em sua estreia, ao ser nocauteado por Josh Hokit em menos de um minuto. Dessa forma, o confronto ganha contornos de “luta de sobrevivência” dentro da organização.
Além do duelo entre os pesos-pesados, o evento contará com forte presença brasileira. Nomes como Jafel Filho, Norma Dumont, Rodolfo Vieira e Raoni Barcelos integram o card, reforçando o protagonismo do país na edição do UFC Vegas 116.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.