Marcus Buchecha ainda não venceu desde que assinou com o UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Marcus Buchecha ainda não venceu desde que assinou com o UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/04/2026 18:00

A pressão por bons resultados aumenta para Marcus Buchecha em sua trajetória no UFC. Considerado uma lenda do Jiu-Jitsu, o brasileiro terá pela frente um confronto crucial no dia 25 de abril, em Las Vegas (EUA), quando mede forças com o também brasileiro Max Gimenis, em duelo válido pela divisão dos pesos-pesados.



O embate marca a terceira apresentação de Buchecha na organização e surge como uma oportunidade determinante para reverter o cenário atual. Ainda sem vitórias no Ultimate, o multicampeão mundial na arte suave vem sendo alvo de críticas após resultados abaixo das expectativas, especialmente considerando o histórico dominante em sua trajetória no Jiu-Jitsu.



Inicialmente, Max Gimenis enfrentaria Allen Frye Jr., que acabou deixando o card por motivos não revelados. Com isso, Marcus Buchecha foi acionado como substituto para o confronto, assumindo um risco relevante em um momento delicado de sua carreira no MMA profissional.