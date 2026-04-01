Com trabalho sólido, LFA segue crescendo no Brasil - (Foto: Divulgação)

Com trabalho sólido, LFA segue crescendo no Brasil (Foto: Divulgação)

Publicado 01/04/2026 16:00 | Atualizado 01/04/2026 17:42

A estreia do Legacy Fighting Alliance (LFA) na capital paulista terminou com casa cheia e boa resposta do público. Realizado no último dia 27, o LFA 229 levou cerca de 3 mil pessoas ao Centro Esportivo Pelezão, em São Paulo, consolidando a primeira edição do evento norte-americano na cidade.



O evento também chamou atenção pela presença de nomes do UFC. Estiveram presentes os lutadores Marco Túlio “Matuto”, Norma Dumont, Luana Santos, Talisson Xicão e Melquizael Costa, além da lenda Rodrigo Minotauro, que atuou como comentarista oficial da transmissão.



Dentro do cage, os destaques foram as vitórias contundentes de Richard Martins, Felipe “Lipe Detona” e Bia Basílio.