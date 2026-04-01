Com trabalho sólido, LFA segue crescendo no Brasil (Foto: Divulgação)
O evento também chamou atenção pela presença de nomes do UFC. Estiveram presentes os lutadores Marco Túlio “Matuto”, Norma Dumont, Luana Santos, Talisson Xicão e Melquizael Costa, além da lenda Rodrigo Minotauro, que atuou como comentarista oficial da transmissão.
Dentro do cage, os destaques foram as vitórias contundentes de Richard Martins, Felipe “Lipe Detona” e Bia Basílio.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão destacou o impacto da estreia na capital paulista e a recepção do público.
“A gente sai muito satisfeito com essa estreia em São Paulo. O público respondeu, compareceu em peso e mostrou que a cidade tem espaço para eventos desse porte. Foi uma noite importante para o LFA no Brasil, com grandes lutas e uma atmosfera muito positiva”.
O dirigente também projetou novas edições do evento ainda em 2026, indicando que o retorno à cidade já está em pauta.
“E essa primeira experiência foi determinante. Existe uma grande possibilidade de voltarmos ainda este ano, justamente pela receptividade e pelo potencial que vimos aqui”.
Ao final, Feijão agradeceu o apoio institucional que viabilizou a realização do evento na cidade. “Fica também nosso agradecimento à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Esportes, que abriram as portas para o LFA e contribuíram diretamente para que esse evento acontecesse”.
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