Após brilhar no MMA, Cyborg segue fazendo história no Boxe - (Foto: Reprodução/Instagram)

Após brilhar no MMA, Cyborg segue fazendo história no Boxe (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 31/03/2026 19:00

A trajetória de Cris Cyborg ganhou mais um capítulo histórico no último sábado (28), em Curitiba. Consolidada como uma das maiores lutadoras de todos os tempos no MMA, a brasileira expandiu seu domínio para outra modalidade ao conquistar o cinturão dos super-meio-médios da WIBA (Associação Internacional de Boxe Feminino) no Boxe, ao derrotar Paulina Cardona por nocaute no segundo round.



Mesmo aos 40 anos, Cris Cyborg demonstra longevidade competitiva em alto nível, mantendo atributos físicos e técnicos que a colocam entre as principais atletas dos esportes de combate. Atuando diante do público brasileiro, a curitibana impôs seu ritmo desde os primeiros instantes, utilizando combinações de jabs, cruzados e diretos para controlar completamente o combate.



A superioridade foi tamanha que a colombiana não retornou para o terceiro assalto, decretando o triunfo por nocaute técnico da brasileira. Após a vitória, Cris Cyborg celebrou a conquista e fez questão de reconhecer o apoio dos fãs presentes, evidenciando a importância do momento em sua carreira.



Com o resultado, a lutadora alcança um feito raro: torna-se campeã tanto no MMA quanto no Boxe, repetindo um marco anteriormente atingido apenas por Holly Holm. O feito reforça sua versatilidade e capacidade de adaptação entre diferentes regras e estilos de combate.



Construindo um legado que atravessa gerações, Cris Cyborg acumulou cinturões nas principais organizações do MMA, como Strikeforce, Invicta, UFC, Bellator e PFL. No Boxe profissional, onde atua desde 2022, a brasileira permanece invicta, somando oito vitórias - seis delas por nocaute - e ampliando ainda mais sua relevância histórica no cenário global das lutas.

