Após brilhar no MMA, Cyborg segue fazendo história no Boxe (Foto: Reprodução/Instagram)
Mesmo aos 40 anos, Cris Cyborg demonstra longevidade competitiva em alto nível, mantendo atributos físicos e técnicos que a colocam entre as principais atletas dos esportes de combate. Atuando diante do público brasileiro, a curitibana impôs seu ritmo desde os primeiros instantes, utilizando combinações de jabs, cruzados e diretos para controlar completamente o combate.
A superioridade foi tamanha que a colombiana não retornou para o terceiro assalto, decretando o triunfo por nocaute técnico da brasileira. Após a vitória, Cris Cyborg celebrou a conquista e fez questão de reconhecer o apoio dos fãs presentes, evidenciando a importância do momento em sua carreira.
Com o resultado, a lutadora alcança um feito raro: torna-se campeã tanto no MMA quanto no Boxe, repetindo um marco anteriormente atingido apenas por Holly Holm. O feito reforça sua versatilidade e capacidade de adaptação entre diferentes regras e estilos de combate.
Construindo um legado que atravessa gerações, Cris Cyborg acumulou cinturões nas principais organizações do MMA, como Strikeforce, Invicta, UFC, Bellator e PFL. No Boxe profissional, onde atua desde 2022, a brasileira permanece invicta, somando oito vitórias - seis delas por nocaute - e ampliando ainda mais sua relevância histórica no cenário global das lutas.
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