Márcio Tubarão contou como fez para iniciar dentro das artes marciais - (Foto: Reprodução)

Márcio Tubarão contou como fez para iniciar dentro das artes marciais (Foto: Reprodução)

Publicado 30/03/2026 07:00 | Atualizado 31/03/2026 15:23

Um dos grandes nomes da GFTeam, Márcio Tubarão foi o convidado do podcast Papo de Campeão, da CBJJD, onde relembrou sua trajetória no esporte e a importância do Jiu-Jitsu em sua vida. Atualmente coordenador de competições da equipe no Circuito Mineirinho, o faixa-preta destacou como a arte suave foi determinante em sua formação pessoal e profissional.



Durante a conversa, Tubarão voltou ao início da década de 1990, quando teve o primeiro contato com o esporte na equipe Gavazza, incentivado por um amigo: “Eu devo tudo, na verdade, ao esporte, ao Jiu-Jitsu, ao Judô também, porque me tornei quem eu sou hoje através disso. A minha história começa em 1992, quando um grande amigo, Gustavo Bordalo, ele falou: 'Pô, Tuba, vamos fazer aula de Jiu-Jitsu e Judô na Gavazza'. Fiz uma aula, gostei muito, me apaixonei, porém naquela época, a minha família não tinha condições de pagar”, contou o professor, que na época tinha 12 anos.

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Sem condições financeiras, o início foi marcado por persistência e improviso para continuar treinando. Tubarão contou como fez para seguir treinando até conseguir uma chance com Rogério Gavazza, o atual presidente da CBJJD.



“A Gavazza deixava uma aula de graça, como todas as academias, a aula experimental. E, uma semana depois, fui de novo, fiz em outro horário para ver se me liberavam. Voltei uma semana depois e fiz outra (risos), e o Rogério (Gavazza) deixou, aí fizemos mais uma aula. Na quarta aula, ele me chamou e falou que eu tinha aptidão para o esporte e perguntou se eu gostaria de treinar lá. Eu falei que não tinha condições financeiras, ele disse que ia me dar uma bolsa, que iria me ensinar e tentar me ajudar a crescer dentro do esporte”.



A partir dali, Tubarão iniciou sua caminhada primeiro no Judô, mas como Rogério já estava treinando e competindo no Jiu-Jitsu pela Kioto no final da década de 80, ele começou também a participar dos eventos de Jiu-Jitsu, posteriormente sendo o primeiro faixa preta da Gavazza. "No final dos anos 90, o mestre Júlio Cesar, na época professor de Jiu-Jitsu da UGF - onde o Rogério treinava -, passou a dar aulas na Gavazza. A partir daí, comecei a conviver com o Júlio, atual líder da GFTeam e um dos grandes nomes da modalidade, me tornando professor da equipe e mudando não somente a minha vida, mas também a das pessoas", completou. Sem condições financeiras, o início foi marcado por persistência e improviso para continuar treinando. Tubarão contou como fez para seguir treinando até conseguir uma chance com Rogério Gavazza, o atual presidente da CBJJD.“A Gavazza deixava uma aula de graça, como todas as academias, a aula experimental. E, uma semana depois, fui de novo, fiz em outro horário para ver se me liberavam. Voltei uma semana depois e fiz outra (risos), e o Rogério (Gavazza) deixou, aí fizemos mais uma aula. Na quarta aula, ele me chamou e falou que eu tinha aptidão para o esporte e perguntou se eu gostaria de treinar lá. Eu falei que não tinha condições financeiras, ele disse que ia me dar uma bolsa, que iria me ensinar e tentar me ajudar a crescer dentro do esporte”.A partir dali, Tubarão iniciou sua caminhada primeiro no Judô, mas como Rogério já estava treinando e competindo no Jiu-Jitsu pela Kioto no final da década de 80, ele começou também a participar dos eventos de Jiu-Jitsu, posteriormente sendo o primeiro faixa preta da Gavazza. "No final dos anos 90, o mestre Júlio Cesar, na época professor de Jiu-Jitsu da UGF - onde o Rogério treinava -, passou a dar aulas na Gavazza. A partir daí, comecei a conviver com o Júlio, atual líder da GFTeam e um dos grandes nomes da modalidade, me tornando professor da equipe e mudando não somente a minha vida, mas também a das pessoas", completou.

Assista abaixo o podcast Papo de Campeão da CBJJD com Márcio Tubarão:





