Wanderlei Silva rebateu provocações de Popó e sugeriu luta no MMA(Foto: William Lucas/Inovafoto)
Conhecido pelo estilo agressivo que marcou época no PRIDE e no UFC, Wanderlei Silva adotou um tom direto ao comentar a possibilidade de reencontro. O veterano relembrou que já competiu no Boxe contra Popó e agora quer inverter os papéis, exigindo que o tetracampeão mundial de Boxe aceite lutar em seu território.
“Primeiro ele (Popó) chora, depois se aposenta, agora me desafia. Desafio aceito. Mas agora no MMA. Dou um tempo para ele treinar. Fiz no esporte dele. Agora ele faz no meu. Ele aceitando, é só dizer aonde e quando que estarei lá”, disparou Wanderlei, em declaração enviada à "Ag Fight".
O possível segundo confronto surge após o polêmico desfecho do Spaten Fight Night 2, realizado em setembro de 2025. Na ocasião, Wanderlei Silva acabou desclassificado por aplicar golpes ilegais, como cabeçadas e uma joelhada, em um combate disputado sob regras do Boxe. O término da luta desencadeou em uma briga generalizada entre as equipes, elevando ainda mais a tensão entre os envolvidos.
O episódio extrapolou o âmbito esportivo e consolidou uma rivalidade marcada não apenas pelo confronto dentro do ringue, mas também pelos acontecimentos pós-luta. A troca de acusações e provocações desde então mantém o tema em evidência, alimentando o interesse do público por um possível desfecho definitivo.
Agora, com ambas as partes sinalizando interesse - ainda que em condições diferentes -, o cenário abre margem para negociações. Resta saber se Popó aceitará o desafio de migrar para o MMA ou se haverá um meio-termo viável. De qualquer forma, o histórico recente indica que, caso a revanche aconteça, a expectativa será de mais um confronto carregado de tensão e forte apelo midiático.
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