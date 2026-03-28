Wanderlei Silva rebateu provocações de Popó e sugeriu luta no MMA - (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Wanderlei Silva rebateu provocações de Popó e sugeriu luta no MMA(Foto: William Lucas/Inovafoto)

Publicado 28/03/2026 17:00

A rivalidade entre Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas ganhou mais um capítulo e, ao que tudo indica, está longe de terminar. Após as recentes declarações de Popó negando qualquer tipo de trégua e abrindo espaço para uma revanche, o ex-lutador do UFC respondeu prontamente e aceitou o desafio, mas com uma condição clara: que o novo duelo aconteça sob as regras do MMA.



Conhecido pelo estilo agressivo que marcou época no PRIDE e no UFC, Wanderlei Silva adotou um tom direto ao comentar a possibilidade de reencontro. O veterano relembrou que já competiu no Boxe contra Popó e agora quer inverter os papéis, exigindo que o tetracampeão mundial de Boxe aceite lutar em seu território.



“Primeiro ele (Popó) chora, depois se aposenta, agora me desafia. Desafio aceito. Mas agora no MMA. Dou um tempo para ele treinar. Fiz no esporte dele. Agora ele faz no meu. Ele aceitando, é só dizer aonde e quando que estarei lá”, disparou Wanderlei, em declaração enviada à "Ag Fight".