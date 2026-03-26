Islam Makhachev está perto de realizar a sua primeira defesa de cinturão - (Foto: Reprodução/UFC)

Islam Makhachev está perto de realizar a sua primeira defesa de cinturão(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/03/2026 18:00 | Atualizado 26/03/2026 18:23

O futuro de Islam Makhachev nos meio-médios do UFC parece já estar traçado. Segundo Ali Abdelaziz, representante do campeão, a primeira defesa de título do russo na nova divisão está programada para julho, com todos os detalhes do confronto já acertados internamente.



Em entrevista ao "TMZ Sports", o empresário revelou que, apesar de outras possibilidades terem surgido, a equipe optou por manter o planejamento original para a trajetória de Makhachev na categoria até 77kg. A decisão indica uma estratégia focada em estabilidade e continuidade, evitando mudanças bruscas no cronograma do atleta.



“O Islam recebeu a oferta de uma luta diferente no peso meio-médio para ser a luta principal, e ele disse: ‘Ei, vamos fazer isso em julho’. Ele tinha algumas coisas acontecendo, sabe, o Dana falou sobre isso, ele tinha algumas questões para resolver (…) Mas, de qualquer forma, o Islam já tinha uma luta marcada para o verão. Ele tem um confronto contra o desafiante número um dos meio-médios, já está tudo fechado, e o UFC provavelmente vai anunciar em breve”, disse o empresário.