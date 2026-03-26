Islam Makhachev está perto de realizar a sua primeira defesa de cinturão(Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao "TMZ Sports", o empresário revelou que, apesar de outras possibilidades terem surgido, a equipe optou por manter o planejamento original para a trajetória de Makhachev na categoria até 77kg. A decisão indica uma estratégia focada em estabilidade e continuidade, evitando mudanças bruscas no cronograma do atleta.
“O Islam recebeu a oferta de uma luta diferente no peso meio-médio para ser a luta principal, e ele disse: ‘Ei, vamos fazer isso em julho’. Ele tinha algumas coisas acontecendo, sabe, o Dana falou sobre isso, ele tinha algumas questões para resolver (…) Mas, de qualquer forma, o Islam já tinha uma luta marcada para o verão. Ele tem um confronto contra o desafiante número um dos meio-médios, já está tudo fechado, e o UFC provavelmente vai anunciar em breve”, disse o empresário.
Apesar da confirmação da data e do status da luta, o adversário ainda não foi oficialmente divulgado - o que gera especulações sobre quem ocupará o posto de desafiante. O cenário natural apontaria para Jack Della Maddalena, atual líder do ranking, mas o atleta já possui compromisso marcado contra Carlos Prates, o que pode inviabilizar sua participação imediata em uma disputa de cinturão.
Com isso, outro nome ganha força nos bastidores: Ian Machado Garry. Bem posicionado na divisão e em ascensão no cenário internacional, o irlandês surge como alternativa viável para enfrentar o campeão, caso o primeiro colocado não esteja disponível para julho.
A confirmação oficial por parte do UFC deve esclarecer o cenário nas próximas semanas. Até lá, a expectativa gira em torno da consolidação de Islam Makhachev em uma segunda divisão - passo fundamental para reforçar ainda mais seu legado entre os principais nomes do MMA atual.
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