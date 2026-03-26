Estreia do Circuito Nacional Português será em abril, com o Portugal National Open - (Foto: @fotografogabri)

Estreia do Circuito Nacional Português será em abril, com o Portugal National Open (Foto: @fotografogabri)

Publicado 26/03/2026 15:00 | Atualizado 26/03/2026 16:50

O cenário do Jiu-Jitsu europeu ganha um importante reforço em 2026 com o lançamento do Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu - organizado pela ISBJJA. A iniciativa chega com a proposta de estruturar o calendário competitivo em Portugal, introduzindo um sistema de ranking mais organizado e uma premiação robusta, que promete elevar o nível do esporte no país.



Uma das principais novidades é justamente a criação de um ranking oficial estruturado, que passa a exigir dos atletas e equipes uma abordagem mais estratégica ao longo da temporada. Para concorrer à classificação geral e às premiações, é obrigatório que atletas e academias estejam filiados à ISBJJA, reforçando a organização e padronização do Circuito. Mais informações em www.isbjja.com.

Segundo o organizador Pedro Loureiro, o novo formato representa um avanço significativo. “A tendência é para uma evolução no sentido de maior profissionalização dos atletas e valorização dos professores. A criação de um ranking estruturado, com etapas ponderadas por importância e uma lógica acumulativa de pontos obriga os atletas a planejar a época de forma mais estratégica”, destacou.O sistema também traz trocas importantes na forma de pontuação e competitividade. “O modelo torna a competição mais exigente, valorizando não só os resultados, mas também o desempenho, como as finalizações. Já o ranking por equipes foi pensado para que todos os professores tenham a mesma oportunidade de chegar ao pódio”, explicou Loureiro.Outro ponto de destaque é a mudança na lógica de premiação em relação ao antigo Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu. Se antes os atletas eram premiados com passagens para o Brasil, agora o foco está na Europa, com um volume ainda maior de oportunidades: até 26 passagens internacionais para a Espanha, somando categorias kids, adulto e master ao longo da temporada.Nas categorias infantis e juvenil, os campeões do ranking receberão viagem e inscrição para evento em Sevilha, em março de 2027. Já nas categorias adulto e master, os vencedores serão contemplados com viagens e inscrições para eventos em Sevilha e Barcelona, ampliando as possibilidades de experiência internacional dentro do continente europeu.Além das premiações individuais, o Circuito Nacional Português também valoriza o desempenho coletivo. A disputa por equipes contará com premiação em dinheiro: €1.500 para o primeiro lugar, €1.000 para o segundo e €500 para o terceiro, além de troféus, incentivando academias a manterem presença constante e competitiva em todas as etapas.Para Pedro Loureiro, o impacto da novidade tende a ser imediato. “É provável que o nível de atratividade aumente, sobretudo entre os atletas mais dedicados, que procuram objetivos claros, reconhecimento e oportunidades internacionais. Os atletas e professores vão encarar esta mudança como um passo importante para elevar o nível do Jiu-Jitsu em Portugal”, concluiu.