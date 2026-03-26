Alejandro Delgado (EQU) e Emerson Apache (SP) disputam cinturão no Jungle Fight 148 - (Foto: Divulgação)

Alejandro Delgado (EQU) e Emerson Apache (SP) disputam cinturão no Jungle Fight 148 (Foto: Divulgação)

Publicado 26/03/2026 08:00

Após lotar as arenas em Brasília e em Magé (RJ) nos dois últimos finais de semana, o Jungle Fight retorna à cidade de São Paulo no próximo sábado (28/3) para a sua terceira edição consecutiva neste mês de março. O palco será o Mercado Livre Arena Pacaembu, que recebe o Jungle Fight 148 – MMA World League, com transmissão ao vivo dos canais Sportv e Combate, a partir das 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo link: https://junglefc.com.br/ingressos-148/.



A edição internacional será marcada pela disputa do cinturão inaugural peso-pena. No combate principal, o paulista Emerson Apache enfrenta o equatoriano Alejandro Delgado em um confronto entre Brasil e Equador. Apache chega embalado por cinco vitórias consecutivas, quatro pelo Jungle Fight, enquanto Delgado mantém um cartel invicto, com seis triunfos em seis lutas como profissional de MMA.

Antes do evento principal, o Jungle Fight também promove, nos dias 25 e 26 (quarta e quinta-feira), as Eliminatórias Jungle, seletiva voltada à descoberta e profissionalização de novos talentos do MMA brasileiro.Presidente da organização, Wallid Ismail destacou o retorno à capital paulista e a expectativa de mais um grande público: “São Paulo sempre recebe o Jungle Fight de braços abertos. Depois do que vimos nas últimas edições, a expectativa é de casa cheia novamente, com o público apoiando e valorizando os atletas”, afirmou.Wallid também agradeceu o apoio das autoridades municipais para a realização do evento: “Quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato e ao secretário de Turismo Rui Alves por acreditarem no esporte como ferramenta de inclusão social. Esse apoio é fundamental e ajuda a consolidar São Paulo como uma das grandes candidatas a se tornar a capital do MMA”, completou.O secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves, ressaltou a relevância do Jungle Fight no fortalecimento do turismo esportivo e na projeção internacional da capital paulista: “Neste fim de semana, São Paulo é a casa do maior evento de MMA da América Latina, que atrai pessoas de todo o mundo para ver de perto um esporte competitivo e empolgante. Para a Secretaria de Turismo, é uma enorme satisfação apoiar essa iniciativa que reforça o posicionamento da cidade como a capital de grandes eventos na América do Sul, unindo esporte, entretenimento e turismo”, afirmou.O vereador George Hato ressaltou o papel do Jungle Fight no desenvolvimento do esporte e na geração de oportunidades para novos atletas na capital paulista: “É impressionante ver o quanto o Jungle Fight cresceu ao longo dos anos. Hoje, virou sinônimo de MMA no Brasil, revelando talentos e criando oportunidades para novos atletas. Isso é reflexo direto do comprometimento do Wallid Ismail com a base e com quem está começando. E é importante destacar também o apoio do prefeito Ricardo Nunes, que fortalece a luta como ferramenta de inclusão e transformação na nossa cidade", frisou.66 kg: Alejandro Delgado (EQU) x Emerson Apache (SP)61 kg: Rafael “The Violent” Nunes (SP) x Luiz Buakaw (SC)80,5 kg: Gustavo Sousa de Oliveira (SP) x Marcos Santana dos Santos (SC)77 kg: Matheus “The Monster” Araújo (AM) x João Amarante (BA)77 kg: Everton Freitas (SP) x Adolpho Luis Pereira (SC)70 kg: Diogo Pink (SP) x Marcos de Almeida Tchaco (MG)66 kg: Manoel Aranha (PA) x Wanderson Cascavel (SP)70 kg: Leandro Silva (SP) x Rodrigo Ramos (SP)66 kg: Michael da Silva Santos (SP) x Johnatan Brito Gomes (SP)66 kg: Filipe Morais (MG) x João Pedro Souza Brito (SP)66 kg: Kauê Borges Moreno (SP) x Bruce Lee Silva Almeida (MG)