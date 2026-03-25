Aos 42 anos, Junior Cigano vai enfrentar Robelis Despaigne em duelo de MMA - (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 42 anos, Junior Cigano vai enfrentar Robelis Despaigne em duelo de MMA (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 25/03/2026 13:00 | Atualizado 25/03/2026 13:24

O aguardado evento promovido pela "Most Valuable Promotions" em parceria com a Netflix segue ganhando nomes de peso para seu card. Na última terça-feira (24), Junior Cigano e Aline Pereira foram confirmados no evento, que terá como luta principal o duelo entre Ronda Rousey e Gina Carano, marcado para o dia 16 de maio, em Los Angeles (EUA).



Veterano e ex-campeão dos pesados do UFC, Junior Cigano retorna ao cenário competitivo aos 42 anos para enfrentar Robelis Despaigne, medalhista olímpico no Taekwondo. O brasileiro não atua no MMA desde 2024, quando conquistou o cinturão peso-pesado do Gamebred Bareknuckle MMA ao superar Alan Belcher, mostrando ainda competitividade mesmo em fase avançada da carreira.