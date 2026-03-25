Aos 42 anos, Junior Cigano vai enfrentar Robelis Despaigne em duelo de MMA (Foto: Reprodução/Instagram)
Veterano e ex-campeão dos pesados do UFC, Junior Cigano retorna ao cenário competitivo aos 42 anos para enfrentar Robelis Despaigne, medalhista olímpico no Taekwondo. O brasileiro não atua no MMA desde 2024, quando conquistou o cinturão peso-pesado do Gamebred Bareknuckle MMA ao superar Alan Belcher, mostrando ainda competitividade mesmo em fase avançada da carreira.
Já Aline Pereira, irmã de Alex Poatan, terá pela frente a canadense Jade Masson-Wong em um duelo de peso-casado (até 59kg). Apesar do cartel equilibrado no MMA, a brasileira vive bom momento nos esportes de combate, embalada por sequência positiva no Karate Combat, onde conquistou o título peso-mosca.
O card ainda contará com outros nomes relevantes, incluindo o brasileiro Adriano Moraes, que enfrentará Muhammad Mokaev. Além disso, o peso-pesado Francis Ngannou também já está confirmado no evento, tendo como adversário Philipe Lins.
Recheado de estrelas e diferentes gerações dos esportes de combate, o evento promovido pela Netflix promete grande apelo midiático e técnico. A combinação entre nomes consagrados, como Ronda Rousey, Gina Carano, Junior Cigano e Francis Ngannou, e atletas em ascensão, reforça a estratégia da organização em atrair tanto o público tradicional quanto novos fãs para a modalidade.
CARD PROVISÓRIO:
MVP MMA 1: Rousey vs Carano
Inglewood, na Califórnia (EUA)
Sábado, 16 de maio de 2026
Peso-pena: Ronda Rousey x Gina Carano
Peso-pesado: Francis Ngannou x Philipe Lins
Peso meio-médio: Nate Diaz x Mike Perry
Peso meio-médio: Lorenz Larkin x Jason Jackson
Peso-leve: Salahdine Parnasse x Kenneth Cross
Peso-pesado: Junior Cigano x Robelis Despaigne
Peso-mosca: Muhammad Mokaev x Adriano Moraes
Peso meio-médio: Namo Fazil x Jake Babian
Peso-leve: David Mgoyan x Albert Morales
Peso-mosca: Aline Pereira x Jade Masson-Wong
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