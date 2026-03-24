Carino exaltou trabalho em parceria com a Marinha(Foto: Divulgação)
Rafael Carino, que é professor de Educação Física e também Terapeuta em Dependência Química, ministrou a palestra em adesação ao Programa de Apoio Socioeconômico do Núcleo de Assistência Social do Comando em Chefe de Esquadra da Marinha do Brasil.
O faixa-preta de Jiu-Jitsu já havia ministrado uma palestra sobre Dependência Química no 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil, localizado no Centro do Rio de Janeiro, e celebrou mais uma oportunidade de falar sobre o tema e conscientizar diversas pessoas sobre prevenção e tratamento.
"Foi uma honra, mais uma vez, passar informações e conscientizar sobre a dependência química, as questões de prevenção e tratamento das formas mais eficazes. Fiquei muito feliz com essa nova palestra na Marinha do Brasil. O pessoal gostou bastante, e mesmo com as pessoas tendo acabado de chegar do navio, se mantiveram atenciosas e receptivas. Foi uma conversa bem valiosa e agradeço pelo convite", disse.
Com uma trajetória bem representativa no combate às drogas, Rafael Carino também exaltou o fato da Marinha do Brasil contar com uma importante estrutura voltada para o tratamento de questões psiquiátricas e de dependência química para os seus membros.
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