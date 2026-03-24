Carino exaltou trabalho em parceria com a Marinha - (Foto: Divulgação)

Carino exaltou trabalho em parceria com a Marinha(Foto: Divulgação)

Publicado 24/03/2026 07:00 | Atualizado 24/03/2026 15:36

Ex-lutador e faixa-preta de Jiu-Jitsu, Rafael Carino vem se notabilizando cada vez mais pelo trabalho que desenvolve em prol das palestras sobre prevenção e tratamento da dependência química por meio das artes marciais e dos esportes. Na última quinta-feira (19), Carino ministrou mais uma conversa na Marinha do Brasil sobre o importante tema.



Rafael Carino, que é professor de Educação Física e também Terapeuta em Dependência Química, ministrou a palestra em adesação ao Programa de Apoio Socioeconômico do Núcleo de Assistência Social do Comando em Chefe de Esquadra da Marinha do Brasil.