Evento em Saquarema promete abrir o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 com chave de ouro - (Foto: CBJJD)

Evento em Saquarema promete abrir o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 com chave de ouro (Foto: CBJJD)

Publicado 24/03/2026 09:00 | Atualizado 24/03/2026 09:57

O Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu 2026, que abre a sua temporada com o Saquarema Summer National Open nos dias 28 e 29 de março, registrou um marco importante em sua primeira etapa, reunindo cerca de 1.800 atletas inscritos e consolidando a modalidade na Região dos Lagos.



A alta procura, no entanto, superou a capacidade do ginásio local. De acordo com a CBJJD - responsável pelo Circuito -, o limite estipulado para a competição foi atingido com cerca de 1.400 vagas para os dois dias, deixando parte dos interessados de fora. “Queríamos atender a todos, mas o espaço não comporta um público tão grande”, informou a organização.