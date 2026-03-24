Evento em Saquarema promete abrir o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 com chave de ouro (Foto: CBJJD)
A alta procura, no entanto, superou a capacidade do ginásio local. De acordo com a CBJJD - responsável pelo Circuito -, o limite estipulado para a competição foi atingido com cerca de 1.400 vagas para os dois dias, deixando parte dos interessados de fora. “Queríamos atender a todos, mas o espaço não comporta um público tão grande”, informou a organização.
Os atletas que garantiram participação, vale lembrar, já largam em vantagem na disputa pelo ranking de 2026. A premiação inclui duas passagens para competições da ISBJJA, em Portugal, previstas para 2027, além de duas bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, criada pela CBJJD ano passado.
Para aqueles que não conseguiram se inscrever em Saquarema, ainda há oportunidade de recuperação na próxima competição do Circuito Mineirinho Costa do Sol. A segunda etapa, o Cabo Frio International Cup, será realizada nos dias 30 e 31 de maio, com pontuação em dobro (peso 2). O evento acontecerá no ginásio municipal de Cabo Frio, estrutura que permite receber um público significativamente maior.
A expectativa da organização é reunir ao menos 2.000 atletas nesta próxima fase, número semelhante ao registrado nas etapas do Circuito Rio Mineirinho, realizadas na capital, que vêm mantendo média superior a dois mil competidores por edição.
Segundo o presidente da CBJJD, Rogério Gavazza, o crescimento do Circuito na Região dos Lagos é um indicativo do fortalecimento do esporte na região. “Com a consolidação do Circuito Mineirinho Costa do Sol, o público pode esperar melhorias contínuas nas premiações e na estrutura dos eventos”, encerrou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.