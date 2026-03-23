Alan Adler venceu Anderson Leal por nocaute técnico na luta principal do Jungle Fight 147 - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Alan Adler venceu Anderson Leal por nocaute técnico na luta principal do Jungle Fight 147(Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 23/03/2026 09:00 | Atualizado 23/03/2026 09:37

Diante de um ginásio lotado e em clima de caldeirão, em Magé, na Baixada Fluminense, o Jungle Fight 147, realizado neste sábado (21/3), consagrou o mineiro Alan Adler como novo campeão peso-pena. Embalado pela energia das arquibancadas, o jovem de 21 anos impôs seu ritmo, venceu Anderson Garça por nocaute técnico no terceiro round e manteve a invencibilidade no MMA profissional. A edição também levantou a bandeira contra os maus-tratos aos animais.



A luta principal começou movimentada, com trocação franca entre os atletas. Garça chegou a conectar bons golpes nos primeiros minutos, mas Adler rapidamente se ajustou. A partir do segundo round, o mineiro passou a dominar as ações, com quedas e forte trabalho de ground and pound, alternando posições e pressionando o adversário. No terceiro assalto, com Garça já desgastado, Adler intensificou os ataques até forçar a interrupção do árbitro Flávio Almendra, aos 3min04s.

Com a vitória, Alan Adler chega a sete triunfos em sete lutas, cinco deles por via rápida, e confirma o status de estrela da divisão.“Quero agradecer ao Wallid por ter me chamado para essa luta. Desde que marcou, senti que era algo certo para acontecer. Fiquei empolgado e tranquilo. Agradeço também à minha equipe e ao Carlos Borracha, que acredita em mim desde os 12 anos”, disse o novo campeão após receber o cinturão.A noite também foi marcada por nocautes e finalizações. Logo na abertura, Cauê Seraphin venceu por nocaute no primeiro round. Na sequência, Michael Silva e Thales Rugal também triunfaram por nocaute técnico em lutas movimentadas. Na luta coprincipal, Lucas Corvo finalizou Mateus Silveira.O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou a atmosfera criada pelo público mageense e já projetou o retorno do evento à cidade.“Foi um show dentro e fora da Arena Jungle. O público de Magé deu um espetáculo nas arquibancadas, transformou o ginásio em um verdadeiro caldeirão. Podem ter certeza que ainda este ano o Jungle Fight está de volta aqui”, afirmou.Wallid também fez questão de reconhecer o apoio institucional ao esporte. “Quero agradecer aos homens públicos que acreditam no esporte como ferramenta de inclusão social, especialmente ao ex-presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, ao prefeito Renato Cozzolino, ao secretário Geilton Camara e ao vereador Leo da Vila", completou.Ao longo da semana, Magé também recebeu as Eliminatórias Jungle, em parceria com a Loterj, que aprovaram 21 novos atletas para futuras edições do evento.“Esse é um dos fundamentos mais importantes do esporte: revelar talentos, transformar vidas e mostrar que, com oportunidade, muitos sonhos podem ganhar forma dentro da Arena Jungle”, destacou o ex-presidente da Loterj Hazenclever Cançado.O prefeito Renato Cozzolino celebrou o impacto do evento na cidade e a oportunidade gerada a novos atletas locais.“Agradeço a toda a equipe do Jungle Fight, ao Sportv, ao Combate e a todos que vieram. É o primeiro de muitos eventos ainda este ano em Magé. Vamos fazer uma edição na inauguração da nossa vila olímpica para mais de 15 mil pessoas. Fico muito feliz porque pelo menos oito lutadores daqui foram contratados nesta semana”.O secretário municipal de Esportes de Magé, Geilton Camara, ressaltou os efeitos além do cage.“Adorei! Foi além. Não é só sobre esporte, é sobre oportunidade. O Jungle Fight aqueceu a economia da cidade. O esporte salva vidas e é isso que me motiva a trabalhar todos os dias.”Já o vereador Leo da Vila enfatizou o impacto histórico da realização do evento. “É uma transformação. Nunca tivemos nada parecido. É o maior evento de MMA da América Latina. Magé é terra de guerreiro”.O Jungle Fight retorna já no próximo sábado, com a edição 148, na Mercado Livre Arena Pacaembu, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Combate.Alan Adler venceu Anderson Leal por nocaute técnico aos 3min04s do R3Lucas Corvo venceu Mateus Silveira por finalização aos 3min02s do R1Jorge Bueno venceu Uaslen Oliveira por nocaute técnico aos 4min55s do R1Diogo Aranha venceu Gabriel Talentinho por decisão unânime (triplo 28-27)Ivan Santos venceu Leandro Mesquita após desistência aos 4min52s do R1Cecília Pereira venceu Sabrina de Souza por decisão unânime (30-26, 30-26 e 29-27)Pedro Mascote venceu Gabriel Rickson Lopes por finalização aos 3min35s do R2Rayra Ferreira venceu Maria Eduarda Oliveira por nocaute técnico aos 2min27s do R3Thales Rugal venceu Kauã Cristian por nocaute técnico 3min47s do R2Michael Silva venceu Gabriel "PQD" por nocaute técnico aos 3min32s do R3Cauê Seraphin venceu Gustavo Mendes por nocaute técnico aos 2min08s do R1