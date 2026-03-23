LFA 229 promete grandes lutas em São Paulo, na sexta-feira - (Foto: Divulgação)

LFA 229 promete grandes lutas em São Paulo, na sexta-feira (Foto: Divulgação)

Publicado 23/03/2026 18:00 | Atualizado 23/03/2026 18:32

O LFA 229 acontece na próxima sexta-feira (27), em São Paulo, com um card que reúne atletas em ascensão, nomes experientes e confrontos internacionais. O evento será realizado no Centro Esportivo Pelezão, marcando a estreia da organização na capital paulista.



A luta principal da noite, apresentada pela Monster Energy, coloca frente a frente dois nomes da divisão dos meio-médios. De um lado, Richard Martins, destaque do LFA e participante do The Ultimate Fighter 31. Do outro, Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, striker com base no Muay Thai.

O card também traz como uma das principais atrações o ex-UFC Felipe “Lipe Detona” dos Santos, que encara Jenilto Matos na penúltima luta da noite, pela divisão dos moscas.Outro nome em evidência é Bia Basilio. Multicampeã de jiu-jitsu, ela retorna ao cage do LFA poucos meses após estrear no MMA com vitória por finalização. Desta vez, enfrenta Rafaela Guedes, também pelos moscas.A programação ainda conta com duelos internacionais. Nos leves, o brasileiro Juliano Prescendo enfrenta o uzbeque Khumoyun Tukhtamuradov. Já na divisão dos penas, Renan Freitas mede forças com o venezuelano Leandro Solano.Antes das lutas, a organização, com apoio da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria de Esportes de São Paulo, promove a Fight Week com atividades abertas ao público. Nesta quarta-feira (25), a partir das 14h, haverá uma palestra sobre o impacto do esporte na transformação social e o papel do LFA na formação de novos ídolos. No mesmo dia, às 17h, será realizado um treino aberto de defesa pessoal exclusivo para mulheres, conduzido pelo mestre Márcio Catenacci.Na quinta-feira (26), os atletas participam da pesagem oficial, marcada para às 18h, no horário de Brasília. O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, destacou a expectativa para a semana do evento e o retorno da organização ao país.“Estamos muito animados para dar início à Fight Week e trazer o LFA Brasil para São Paulo. Preparamos um card forte, com atletas que representam bem o momento do MMA nacional e internacional, e a expectativa é de uma grande noite de lutas”, afirmou.A entrada para o evento será solidária, com a troca de 1 kg de alimento por ingresso. A transmissão do LFA 229 será feita ao vivo pelo YouTube, a partir das 21h, no canal LFA Fight Network.77 kg: Vanderlei Gonçalves x Richard Martins56,7 kg: Jenilto Matos x Felipe dos Santos61,2 kg: Tawan Ribeiro x Vinicius Pires70,3 kg: Khumoyun Tukhtamuradov x Juliano Prescendo77 kg: Gilberto Sousa x Diego Bianchini65,8 kg: Leandro Solano x Renan Freitas56,7 kg: Rafaela Guedes x Bianca Basilio120,2 kg: Wagner Silva x Guilherme Uriel70,3 kg: Italo Cruz x Richard Silva61,2 kg: Djulia Ariana x Milena Galvao93 kg: Douglas Andrew x Alan Ribeiro61,2 kg: Maycon Douglas x Leslie Jesus56,7 kg: Claudio Meirelles x Joao Victor Melo61,2 kg: Maria Clara Andrade x Thalyta Silva