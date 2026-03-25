Elizeu Capoeira vai enfrentar Jesse Taylor na luta principal do evento - (Foto: Divulgação)

Elizeu Capoeira vai enfrentar Jesse Taylor na luta principal do evento (Foto: Divulgação)

Publicado 25/03/2026 08:00

O retorno de Elizeu Capoeira ao MMA brasileiro já tem peso de decisão. O ex-UFC fará a luta principal da primeira edição do Liga Monstros Combate (LMC), no dia 6 de junho, na Live Curitiba, valendo o cinturão inaugural dos meio-médios da organização. Do outro lado estará o também veterano do UFC Jesse Taylor, em um duelo entre atletas experientes.



A volta ao país acontece após a saída de Capoeira do UFC, no ano passado, e ganha um significado especial por ser em seu estado natal, onde não luta há cerca de 13 anos. “Muito feliz por essa oportunidade. Poder estar depois de praticamente 13 anos desde minha última luta aqui em Curitiba é um combustível que faz diferença no treino e no dia da luta. Vai ser incrível”, afirmou.