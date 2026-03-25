Elizeu Capoeira vai enfrentar Jesse Taylor na luta principal do evento (Foto: Divulgação)
A volta ao país acontece após a saída de Capoeira do UFC, no ano passado, e ganha um significado especial por ser em seu estado natal, onde não luta há cerca de 13 anos. “Muito feliz por essa oportunidade. Poder estar depois de praticamente 13 anos desde minha última luta aqui em Curitiba é um combustível que faz diferença no treino e no dia da luta. Vai ser incrível”, afirmou.
O evento marca a estreia do LMC no cenário nacional e contará com 13 lutas, incluindo combates de MMA profissional e boxe. Além de Capoeira, o card terá nomes conhecidos como John Lineker, ex-campeão do ONE Championship, que fará uma luta de boxe, e John Allan, outro atleta com passagem pelo UFC.
Para Capoeira, a chegada de novas organizações pode impulsionar o esporte no país. “Vejo que temos empresários interessados em fortalecer o MMA nacional. O Brasil sempre foi uma potência. O que precisamos é de continuidade para gerar oportunidades. A Liga Monstros vem com essa proposta de se firmar”, disse.
Sobre o confronto com Taylor, o brasileiro destacou a experiência do rival e projetou um combate intenso. “É um atleta muito experimentado. Isso só aumenta minha vontade de lutar. Estou bem preparado e pode ser que eu o presenteie com um nocaute. Vai ser uma grande luta”, afirmou. Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser o primeiro a nocautear o adversário, foi direto: “Sem dúvida sei do poder das minhas mãos”.
Para o lutador, o retorno em casa é também uma forma de retribuir ao público. “Minha vontade de ser melhor sempre existiu. Agora, com essa chance de lutar perto de vocês, essa energia vem a mil. Estarei no meu melhor. Esse cinturão é nosso”, concluiu.
Confira abaixo o card completo do evento:
Liga Monstros Combate (LMC)
Live Curitiba, Curitiba (PR)
6 de junho de 2026
MMA
77 kg: Elizeu Capoeira x Jesse Taylor
93 kg: John Allan x Leo Soares
120 kg: Junior Albini (Baby) x Lucas Camacho
70 kg: Victor Santos x Marcio Valério
57 kg: Thay Avatar x Maria Clara Andrade
93 kg: Alex Petrino x Adversário a definir
66 kg: Ryan Tupã x Luan Flávio Costa
Boxe
64 kg: John Lineker x Rogério Correia Furtado
48 kg: Hollywood x Salim Chiboub
120 kg: He-Man Maromba x Pobre Loco
120 kg: Leão Hancks x Anunaki
80 kg: Sancho Loko x Sthanley “O Máscara”
85 kg: Soldado Gerson x Claudio Andrade
66 kg: Nath Macedo x Beatriz Pereira
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