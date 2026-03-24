Por meio das redes sociais, Jean Silva vem pressionando para ser o próximo desafiante ao cinturão peso-pena - (Foto: Reprodução/UFC)

Por meio das redes sociais, Jean Silva vem pressionando para ser o próximo desafiante ao cinturão peso-pena (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 24/03/2026 19:00

O cenário da divisão dos penas do UFC segue indefinido após o desfecho do evento em Londres, no último sábado (21), mas Jean Silva tratou de se colocar de vez na corrida pelo cinturão. Logo após a vitória de Movsar Evloev sobre Lerone Murphy, o brasileiro utilizou suas redes sociais para mandar um recado direto ao campeão Alexander Volkanovski, elevando o tom da disputa nos bastidores da categoria.



De olho na oportunidade de disputar o título, o atleta da Fighting Nerds minimizou o impacto técnico do confronto entre os invictos e reforçou sua confiança em ser o próximo desafiante. Em tom provocativo, Jean Silva também trouxe à tona o nome de José Aldo, ícone da divisão, ao abordar possíveis recordes que ainda estão em jogo na categoria.



“Bom, rapaziada, é isso. A única chance que o Volkanovski tinha de passar o José Aldo, porque o José Aldo é o maior da história, era um dos dois ter nocauteado, o Evloev ou o Lerone Murphy. E nenhum dos dois fez isso, nem finalizou a luta. Então não tem mais para onde o Volkanovski correr. Ele vai ter que entregar o cinturão para a gente. Vou levar (o cinturão) para o Brasil. E o Aldo continua sendo o maior da história, continua com o legado dele gigantesco. E o cinturão, depois de dez anos, volta para a casa. Vambora!”, disse Jean em vídeo publicado.