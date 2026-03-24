Por meio das redes sociais, Jean Silva vem pressionando para ser o próximo desafiante ao cinturão peso-pena (Foto: Reprodução/UFC)
De olho na oportunidade de disputar o título, o atleta da Fighting Nerds minimizou o impacto técnico do confronto entre os invictos e reforçou sua confiança em ser o próximo desafiante. Em tom provocativo, Jean Silva também trouxe à tona o nome de José Aldo, ícone da divisão, ao abordar possíveis recordes que ainda estão em jogo na categoria.
“Bom, rapaziada, é isso. A única chance que o Volkanovski tinha de passar o José Aldo, porque o José Aldo é o maior da história, era um dos dois ter nocauteado, o Evloev ou o Lerone Murphy. E nenhum dos dois fez isso, nem finalizou a luta. Então não tem mais para onde o Volkanovski correr. Ele vai ter que entregar o cinturão para a gente. Vou levar (o cinturão) para o Brasil. E o Aldo continua sendo o maior da história, continua com o legado dele gigantesco. E o cinturão, depois de dez anos, volta para a casa. Vambora!”, disse Jean em vídeo publicado.
A declaração do brasileiro se apoia diretamente no momento histórico vivido por Volkanovski dentro da organização. O campeão se encontra empatado com Aldo em número de vitórias em disputas de cinturão, com oito triunfos cada. Dessa forma, sua próxima apresentação pode colocá-lo isoladamente no topo desse ranking, além de aproximá-lo de igualar o recorde de defesas de título bem-sucedidas do manauara.
Enquanto Movsar Evloev surge como o nome mais bem posicionado no ranking após a vitória no UFC Londres, Jean Silva tenta capitalizar o momento com forte apelo midiático e discurso agressivo. A estratégia faz parte de um movimento comum no alto nível do MMA, onde desempenho esportivo e promoção pessoal caminham lado a lado na busca por oportunidades.
Com o cinturão dos penas em evidência e múltiplos candidatos ao posto de desafiante, a decisão final segue nas mãos do UFC. Resta saber se a organização priorizará o mérito esportivo de Movsar Evloev ou o fator promocional representado por Jean Silva - que, ao que tudo indica, está disposto a fazer barulho até garantir sua chance pelo título.
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