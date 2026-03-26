Edição teve lutas de alto nível e reforçou grande fase do Kung-Fu(Foto: Divulgação)
O evento, transmitido ao vivo pelo YouTube, manteve o formato que combina disputas profissionais e semiprofissionais, seguindo as regras da Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas.
A edição contou com 11 lutas profissionais e duas semiprofissionais, com representantes de estados como São Paulo, Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Além do nível técnico, o evento manteve a ênfase nos princípios tradicionais do Kung-Fu, com demonstrações de respeito e disciplina entre os competidores.
Resultados:
Semiprofissional – 65 kg: Lucas Aleixo (Território Fight/SP) venceu Hambran Juliani (Warriors Fighters/SP)
Semiprofissional – 82 kg: Wesley Caribé (Arena Spartan/BA) venceu Eduardo Henrique (Poon Wai/SP)
Profissional – 70 kg: Rodrigo Ribeiro (Team Sorin/SP) venceu Antonio Barbosa (Team Barbosa/SP)
Profissional – Peso absoluto: Jackson Muniz (Arena Spartan/BA) venceu Douglas Melo (Liga Garra de Águia/SE)
Profissional – 55 kg: Suelen dos Santos (CTAP/SP) venceu Lourdes Sotelo (Team Sorin/SP)
Profissional – 94 kg: José Lucas (Território Fight/SP) venceu Fabricio Alexandre (Team Barbosa/SP)
Profissional – 60 kg: Erika Reis (Real Fight/SP) venceu Adriana Maria (Forja Lutas/MG)
Profissional – 82 kg: Tiago de Jesus (Warriors Fighters/SP) venceu Laercio Rodrigues (Real Fight/SP)
Profissional – 94 kg: Paulo Freitas (Team Freitas/SP) venceu Rafael Brandão (Liga Garra de Águia/SE)
Profissional – 60 kg: Matheus Vinicius (CTAP/SP) venceu Ricardo Policarpo (Real Fight/SP)
Profissional – 88 kg: João Guilherme (Liga Garra de Águia/SE) venceu Wellington Pinheiro (Poon Wai/SP)
Profissional – 76 kg: Willian Duarte (Invictus/SP) venceu Willian Pereira (Liga Garra de Águia/Rio Claro)
Profissional – 76 kg: João Oliveira (Fábrica da Luta/SP) venceu Nando Lee (Liga Garra de Águia/SE)
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