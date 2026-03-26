Edição teve lutas de alto nível e reforçou grande fase do Kung-Fu - (Foto: Divulgação)

Edição teve lutas de alto nível e reforçou grande fase do Kung-Fu(Foto: Divulgação)

Publicado 26/03/2026 07:00

O 42º Kung-Fu Fight, realizado no último fim de semana no Ginásio Mané Garrincha, em São Paulo, reuniu atletas de diversas regiões do país em uma programação com 13 combates.



O evento, transmitido ao vivo pelo YouTube, manteve o formato que combina disputas profissionais e semiprofissionais, seguindo as regras da Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas.