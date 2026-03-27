Ex-lutadora do UFC, Poliana Botelho vai liderar as atividades(Foto: Divulgação)
O projeto será realizado no Parque do Flamengo, na Zona Sul da cidade, dentro da área administrativa do local. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre às 7h, com início ainda neste mês de março, aproveitando o simbolismo do período dedicado às mulheres. A proposta é oferecer acesso gratuito à prática esportiva aliada à conscientização sobre segurança e posicionamento em situações de risco.
À frente das atividades está a atleta Poliana Botelho, nome conhecido no cenário internacional por suas passagens pelo UFC e pela PFL. Com experiência desde 2013 no MMA profissional, a lutadora será responsável por conduzir os treinos e compartilhar conhecimentos práticos com as participantes.
A iniciativa também carrega um forte discurso institucional, como destacou o subsecretário municipal de Esportes, Marcelo Arar, ao detalhar os objetivos do projeto.
"A Secretaria Municipal de Esporte, com apoio da plataforma MUDE, está lançando um projeto que vai transformar a vida da mulher carioca. As aulas vão acontecer na praia do Flamengo, no espaço onde fica a administração do Parque do Flamengo, ao lado do parque das crianças. Toda segunda e quarta-feira, às 7h. Quem comanda esse incrível projeto no combate à violência contra as mulheres é a nossa supercampeã de MMA Poliana Botelho".
Além do aspecto técnico, o programa busca trabalhar a confiança e o posicionamento das mulheres em diferentes contextos. Poliana Botelho reforçou o caráter transformador da iniciativa ao destacar que o aprendizado vai além da prática esportiva: "A mulher que luta não se cala e agora as mulheres poderão aprender luta de verdade. As mulheres poderão aprender Muay Thai e defesa pessoal ao ar livre, em um dos lugares mais incríveis da cidade. Elas não vão aprender somente a lutar, vão aprender também a se posicionar e a se defender".
Combinando esporte, educação e impacto social, o projeto se insere em uma tendência crescente de uso das artes marciais como instrumento de empoderamento feminino. A presença de uma atleta com vivência em alto rendimento tende a elevar o nível técnico das aulas e ampliar o alcance da ação, que pode se consolidar como modelo para outras iniciativas semelhantes no país.
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