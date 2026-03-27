Ex-lutadora do UFC, Poliana Botelho vai liderar as atividades - (Foto: Divulgação)

Ex-lutadora do UFC, Poliana Botelho vai liderar as atividades(Foto: Divulgação)

Publicado 27/03/2026 11:00 | Atualizado 27/03/2026 16:39

Em resposta ao crescimento dos índices de violência contra a mulher, a Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro anunciou o lançamento de um novo projeto voltado exclusivamente ao público feminino. A iniciativa, realizada em parceria com a plataforma MUDE, aposta no ensino de Muay Thai e técnicas de defesa pessoal como ferramentas de proteção, fortalecimento psicológico e promoção de autonomia.



O projeto será realizado no Parque do Flamengo, na Zona Sul da cidade, dentro da área administrativa do local. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre às 7h, com início ainda neste mês de março, aproveitando o simbolismo do período dedicado às mulheres. A proposta é oferecer acesso gratuito à prática esportiva aliada à conscientização sobre segurança e posicionamento em situações de risco.



À frente das atividades está a atleta Poliana Botelho, nome conhecido no cenário internacional por suas passagens pelo UFC e pela PFL. Com experiência desde 2013 no MMA profissional, a lutadora será responsável por conduzir os treinos e compartilhar conhecimentos práticos com as participantes.