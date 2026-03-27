Luta de Boxe entre Popó e Wand no Spaten Fight Night 2 terminou em grande confusão(Foto: Divulgação)
Em entrevista ao portal "ge", Popó fez questão de esclarecer que a suposta trégua não passou de encenação para fins comerciais. Segundo o pugilista, os desdobramentos da luta ainda geram incômodos físicos e emocionais, especialmente pelo episódio de agressões após a interrupção do combate, algo incomum em sua longa trajetória no esporte.
“Foi só propaganda. Nunca teve nada certo (ou uma trégua) com ele (Wanderlei). Mas se ele quiser revanche, eu dou. Agora seja homem e lute como homem (…) Minha aposentadoria é para os lutadores profissionais, contra os profissionais do MMA. Eu, com 50 anos, é muito arriscado, é muito traumático da última luta. Tive vários traumas da luta com Wanderlei Silva, vários traumas até pós-luta por ter acontecido aquela agressão em cima do ringue, que nunca aconteceu comigo nem em lutas profissionais ou títulos mundiais”, disse a lenda da nobre arte.
O confronto original terminou de forma caótica após Wanderlei Silva ser desclassificado por golpes ilegais, incluindo cabeçadas e joelhadas, em um contexto que foge às regras do Boxe. A decisão desencadeou uma briga envolvendo membros das equipes, ampliando a tensão entre os dois ícones dos esportes de combate e consolidando uma rivalidade que ultrapassou o campo esportivo.
Apesar de abrir margem para um segundo capítulo contra Wanderlei, Popó já tem outro compromisso definido. O veterano será a principal atração do Fight Music Show 8, onde enfrentará Whindersson Nunes em uma revanche. O primeiro encontro entre ambos, realizado em 2022, terminou empatado em caráter exibicional, apesar do amplo domínio técnico de Acelino.
Dessa forma, o cenário atual aponta para dois caminhos distintos: enquanto Popó mantém o foco em compromissos comerciais e lutas de entretenimento, a rivalidade com Wanderlei permanece latente. Caso o reencontro aconteça, a expectativa é de um combate cercado por tensão acumulada e ajustes necessários para evitar a repetição dos episódios que marcaram o primeiro duelo.
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