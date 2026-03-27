Luta de Boxe entre Popó e Wand no Spaten Fight Night 2 terminou em grande confusão - (Foto: Divulgação)

Luta de Boxe entre Popó e Wand no Spaten Fight Night 2 terminou em grande confusão(Foto: Divulgação)

Publicado 27/03/2026 12:00

A rivalidade entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva segue longe de um desfecho. Meses após a confusão generalizada no Spaten Fight Night 2, o tetracampeão mundial de Boxe voltou a se posicionar publicamente e negou qualquer tipo de reconciliação com o "Cachorro Louco", apesar de aparições recentes em ações promocionais.



Em entrevista ao portal "ge", Popó fez questão de esclarecer que a suposta trégua não passou de encenação para fins comerciais. Segundo o pugilista, os desdobramentos da luta ainda geram incômodos físicos e emocionais, especialmente pelo episódio de agressões após a interrupção do combate, algo incomum em sua longa trajetória no esporte.



“Foi só propaganda. Nunca teve nada certo (ou uma trégua) com ele (Wanderlei). Mas se ele quiser revanche, eu dou. Agora seja homem e lute como homem (…) Minha aposentadoria é para os lutadores profissionais, contra os profissionais do MMA. Eu, com 50 anos, é muito arriscado, é muito traumático da última luta. Tive vários traumas da luta com Wanderlei Silva, vários traumas até pós-luta por ter acontecido aquela agressão em cima do ringue, que nunca aconteceu comigo nem em lutas profissionais ou títulos mundiais”, disse a lenda da nobre arte.