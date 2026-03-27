Evento promete grandes lutas e fortes emoções(Foto: LFA)
“Eu sou um cara que busco sempre acabar minhas lutas rápido, então, provavelmente, vai ser mais um nocaute”, afirmou Richard, que ganhou projeção recente no evento e também participou do The Ultimate Fighter 31. Do outro lado, o striker Vanderlei Gonçalves não esconde a ambição: “Com certeza o público pode esperar um show. Vim para provar que sou o melhor da categoria”.
Além da luta principal, o LFA 229 contará com a presença do ex-UFC Felipe “Lipe Detona” dos Santos, que enfrenta Jenilto Matos na penúltima luta da noite, pela divisão dos moscas. Outro destaque do card é Bia Basilio, multicampeã de jiu-jitsu, que retorna ao cage após vencer sua estreia no MMA por finalização. Ela encara Rafaela Guedes, também na divisão dos moscas.
O evento é apresentado pela Monster Energy e conta com apoio da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Esportes. Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão destacou a importância da realização do evento na capital paulista.
“A expectativa é de um grande evento, com lutas de alto nível e um público engajado, como costumam ser todas as nossas edições, especialmente no Brasil. Agradecemos à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Esportes por abrirem as portas para o LFA e viabilizarem essa estreia na cidade”, disse o dirigente.
Confira abaixo o card do evento:
LFA 229
São Paulo (SP)
Sexta-feira, 27 de março de 2026
Card principal
77kg Vanderlei Gonçalves x Richard Martins
57kg Jenilto Matos x Felipe dos Santos
61kg Tawan Ribeiro x Vinicius Pires
79kg Yuri Neles x Diego Bianchini
66kg Leandro Solano x Renan Freitas
57kg Rafaela Guedes x Bianca Basilio
Card preliminar
120kg Leonardo Fraga x Guilherme Uriel
70kg Italo Cruz x Richard Silva
61kg Djulia Ariana x Milena Galvao
61kg Maycon Douglas x Leslie Jesus
93kg Douglas Andrew x Alan Ribeiro
57kg Claudio Meirelles x Joao Victor Melo
61kg Maria Clara Andrade x Thalyta Silva
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