Evento promete grandes lutas e fortes emoções - (Foto: LFA)

Evento promete grandes lutas e fortes emoções(Foto: LFA)

Publicado 27/03/2026 08:00

A estreia do Legacy Fighting Alliance (LFA) em São Paulo será marcada pelo confronto entre os meio-médios Richard Martins e Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, que protagonizam a luta principal da edição desta sexta-feira (27), no Centro Esportivo Pelezão. Enquanto Richard aposta em mais um desfecho rápido, Soul Glo garante que chegou para se firmar como o principal nome da categoria.



“Eu sou um cara que busco sempre acabar minhas lutas rápido, então, provavelmente, vai ser mais um nocaute”, afirmou Richard, que ganhou projeção recente no evento e também participou do The Ultimate Fighter 31. Do outro lado, o striker Vanderlei Gonçalves não esconde a ambição: “Com certeza o público pode esperar um show. Vim para provar que sou o melhor da categoria”.



Além da luta principal, o LFA 229 contará com a presença do ex-UFC Felipe “Lipe Detona” dos Santos, que enfrenta Jenilto Matos na penúltima luta da noite, pela divisão dos moscas. Outro destaque do card é Bia Basilio, multicampeã de jiu-jitsu, que retorna ao cage após vencer sua estreia no MMA por finalização. Ela encara Rafaela Guedes, também na divisão dos moscas.