Jungle Fight 148 acontece neste sábado (28), em São Paulo - (Foto: Carlos Ventura)

Jungle Fight 148 acontece neste sábado (28), em São Paulo(Foto: Carlos Ventura)

Publicado 28/03/2026 08:15

O Jungle Fight 148 promove neste sábado (28/3), na Mercado Livre Arena Pacaembu, a disputa do cinturão internacional inaugural dos pesos-penas. O brasileiro Emerson Apache enfrenta o equatoriano Alejandro Delgado no combate principal de mais uma edição que marca a expansão da liga no cenário global.

O evento terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Combate, a partir das 20h. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis para retirada online através do link https://junglefc.com.br/ingressos-148/.

Na pesagem oficial, realizada na sexta-feira (27), Emerson Apache bateu 65,4 kg logo na primeira tentativa, sem dificuldades. Já Alejandro Delgado travou uma batalha contra a balança: marcou 66,9 kg na primeira subida, reduziu parte do excesso na segunda e, apenas na terceira tentativa, chegou aos 66,0 kg exigidos para a divisão.

A luta principal coloca frente a frente dois atletas em ascensão. Apache chega embalado por cinco vitórias consecutivas, sendo quatro pelo Jungle Fight. Delgado, por sua vez, mantém invencibilidade como profissional, com seis triunfos em seis lutas.

Outro destaque do card é o confronto entre Matheus Araújo e João Amarante, pela divisão dos meio-médios, que vale vaga no torneio Fight do Milhão. Araújo soma cinco vitórias, todas por via rápida, enquanto Amarante venceu seis vezes em nove lutas, com quatro nocautes.

A programação também inclui pai e filho em ação no mesmo card: os mineiros Marcos Tchaco, 59 anos, e Bruce Lee Silva, 17, que lutam contra os paulistas Diogo Pink e Kauê Moreno, respectivamente. Tchaco enfrenta Pink pela divisão dos leves, enquanto o filho mede forças com Moreno entre os penas.

Presidente do evento, Wallid Ismail destacou o impacto da realização de mais uma edição na capital paulista. “Muito feliz por realizar mais um Jungle Fight em São Paulo. Não só por ser uma grande ferramenta de inclusão social, mas também por fomentar o turismo na cidade, porque quando a gente traz o Jungle para cá, a gente movimenta toda uma cadeia produtiva. Vamos lotar o Mercado Livre Arena Pacaembu”, afirmou.

O dirigente também ressaltou o apoio institucional recebido para a realização do evento. “Eu fico feliz por ver homens públicos que apoiam o esporte como ferramenta de inclusão social, por isso faço questão de agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, ao secretário de Turismo Rui Alves e ao vereador George Hato por abrirem a porta da cidade para o Jungle Fight”, completou.

Secretário de Turismo de São Paulo, Rui Alves destacou o impacto econômico e estrutural da iniciativa. “Vamos para mais uma edição do Jungle Fight, consolidar tudo aquilo que planejamos. Quando a gente traz um evento como o Jungle Fight, ele deixa um legado na cidade, e isso é importante. As pessoas vêm a São Paulo para assistir ao Jungle Fight e movimentam hotéis, bares, restaurantes e toda a cadeia produtiva”, disse.

Já o vereador George Hato enfatizou o papel social do evento e a relevância esportiva da cidade. “O Jungle Fight é muito importante porque dá oportunidade aos nossos jovens. São Paulo é a capital do esporte e isso é fruto do trabalho do nosso prefeito Ricardo Nunes. Vamos para mais um grande evento amanhã (sábado)”, afirmou.

Confira abaixo o card completo do evento:

Jungle Fight 148 - MMA World League

Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)

Sábado, 28 de março de 2026

66 kg: Alejandro Delgado (EQU) x Emerson Apache (SP)

61 kg: Rafael “The Violent” Nunes (SP) x Luiz Buakaw (SC)

82 kg: Gustavo Sousa de Oliveira (SP) x Marcos Santana dos Santos (SC)

77 kg: Matheus “The Monster” Araújo (AM) x João Amarante (BA)

70 kg: Diogo Pink (SP) x Marcos de Almeida Tchaco (MG)

70 kg: Leandro Silva (SP) x Rodrigo Ramos (SP)

66 kg: Michael da Silva Santos (SP) x Johnatan Brito Gomes (SP)

66 kg: Filipe Morais (MG) x João Pedro Souza Brito (SP)

66 kg: Kauê Borges Moreno (SP) x Bruce Lee Silva Almeida (MG)