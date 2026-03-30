Com vitória por nocaute técnico, Emerson Apache foi o grande destaque do Jungle Fight 148 (Foto: Carlos Ventura)
Emerson Apache conquistou o primeiro cinturão mundial dos penas do Jungle Fight ao vencer o equatoriano Alejandro Delgado com autoridade. Superior durante a maior parte da luta, o brasileiro impôs ritmo forte desde o primeiro round, conectando combinações de socos, cotoveladas e, principalmente, joelhadas no corpo e na cabeça. Delgado resistiu enquanto pôde, mas acabou sucumbindo no terceiro assalto, após uma sequência decisiva que incluiu uma joelhada no rosto e golpes finais que levaram à interrupção.
Com o resultado, Emerson Apache chega à sexta vitória em oito lutas como profissional, sendo metade delas por nocaute. Após o combate, ele protagonizou uma encarada com Alan Adler, campeão linear da categoria, confirmando que a unificação dos cinturões dos penas será o próximo passo na organização.
O evento também teve destaque nos meio-médios, com Matheus “The Monster” Fonseca vencendo João Amarante por nocaute técnico antes do terceiro minuto. O amazonense soma agora seis vitórias, todas por via rápida, em oito lutas, e se credencia para disputar o GP da categoria no Fight do Milhão.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail celebrou o momento vivido pela organização e o sucesso da sequência de eventos. “Estou muito feliz por fechar com chave de ouro, com o ginásio lotado mais uma vez, um mês que foi bastante especial para o Jungle Fight. Três eventos em três finais de semana consecutivos, todos com lotação máxima, mostrando a força do nosso MMA e ratificando que o Brasil é a terra da luta”, afirmou.
Wallid também destacou o impacto do evento na cidade. “São Paulo mostrou mais uma vez sua força como polo esportivo e turístico. O Jungle Fight movimenta a cidade, gera empregos, aquece hotéis, bares e restaurantes, e leva o nome da cidade para todo o mundo. Quero parabenizar o prefeito Ricardo Nunes, o secretário de Turismo Rui Alves e o vereador George Hato pelo trabalho sério que vêm fazendo. Investir no esporte é investir em inclusão social, em oportunidade para a juventude e em desenvolvimento para a cidade”.
O secretário de Turismo de São Paulo, Rui Alves, ressaltou a movimentação gerada pela edição. “Casa lotada, um evento maravilhoso, um verdadeiro espetáculo que terminou com a luta de cinturão e que movimentou a cidade de São Paulo ao longo da semana, impactando em bares, hotéis e restaurantes”, disse.
Já o vereador George Hato reforçou a importância da capital paulista no cenário esportivo. “Mais um grande evento do Jungle Fight em São Paulo, melhor a cada edição, com o ginásio lotado e mostrando que São Paulo é a capital do esporte”, declarou.
Confira abaixo todos os resultados do evento:
Jungle Fight 148 - MMA World League
Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
28 de março de 2026
Emerson Apache venceu Alejandro Delgado por nocaute técnico aos 4min29s do R3
Luiz Buakaw venceu Rafael “The Violent” por finalização aos 3min20s do R1
Gustavo Jones venceu Marcos Dinamite por finalização no R1
Matheus “The Monster” venceu João Amarante por nocaute técnico aos 2min27s do R1
Diogo Pink venceu Marcos Tchaco por finalização aos 42s do R1
Rodrigo Ramos venceu Leandro Silva por decisão unânime (triplo 30-27)
Michael Diamante venceu Johnatan Brito por nocaute técnico aos 3min50s do R1
Pepeu El Brabo venceu Filipe Morais por nocaute técnico com 1min37s do R1
Kaue Borges venceu Bruce Lee por finalização aos 3min46s do R1
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