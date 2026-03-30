Com vitória por nocaute técnico, Emerson Apache foi o grande destaque do Jungle Fight 148 - (Foto: Carlos Ventura)

Com vitória por nocaute técnico, Emerson Apache foi o grande destaque do Jungle Fight 148 (Foto: Carlos Ventura)

Publicado 30/03/2026 11:00 | Atualizado 30/03/2026 20:23

A edição 148 do Jungle Fight – World League foi a cereja do bolo de um mês histórico para o maior evento de MMA da América Latina. Realizado no sábado (28), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, o evento fechou uma sequência de quatro shows em 30 dias, todos com casa cheia, e consagrou o paulista Emerson Apache como campeão mundial peso-pena.



Emerson Apache conquistou o primeiro cinturão mundial dos penas do Jungle Fight ao vencer o equatoriano Alejandro Delgado com autoridade. Superior durante a maior parte da luta, o brasileiro impôs ritmo forte desde o primeiro round, conectando combinações de socos, cotoveladas e, principalmente, joelhadas no corpo e na cabeça. Delgado resistiu enquanto pôde, mas acabou sucumbindo no terceiro assalto, após uma sequência decisiva que incluiu uma joelhada no rosto e golpes finais que levaram à interrupção.



Com o resultado, Emerson Apache chega à sexta vitória em oito lutas como profissional, sendo metade delas por nocaute. Após o combate, ele protagonizou uma encarada com Alan Adler, campeão linear da categoria, confirmando que a unificação dos cinturões dos penas será o próximo passo na organização.