Richard Martins nocauteou Vanderlei na luta principal do LFA 229 - (Foto: Divulgação)

Richard Martins nocauteou Vanderlei na luta principal do LFA 229 (Foto: Divulgação)

Publicado 29/03/2026 13:00 | Atualizado 29/03/2026 23:04

Com casa cheia, a estreia do LFA na capital paulista movimentou o cenário do MMA nacional na última sexta-feira (27/3). Dentro do cage, o grande destaque foi Richard Martins, que confirmou a boa fase ao vencer Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves por nocaute técnico no terceiro round, na luta principal do evento realizado no Centro Esportivo Pelezão.



Com o resultado, Richard Martins chegou à 11ª vitória em 12 lutas como profissional, sendo a nona por nocaute. No LFA, o atleta emplaca agora seis triunfos consecutivos, cinco deles pela via rápida, consolidando sua posição como um dos nomes em ascensão na organização.

Na penúltima luta da noite, o ex-UFC Felipe “Lipe Detona” dos Santos precisou de menos de dois minutos para finalizar Jenilton Matos com um triângulo, ampliando seu cartel para 10 vitórias em 14 combates.Outro destaque do card foi Bia Basílio. Multicampeã de jiu-jitsu, ela conquistou sua segunda vitória no MMA profissional cerca de dois meses após a estreia. A atleta finalizou Rafaela Guedes com um mata-leão ainda no primeiro round, em duelo válido pelo peso-mosca.Após o evento, o vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, destacou o sucesso da estreia na capital paulista e projetou novos eventos na cidade.“O primeiro capítulo do LFA na cidade de São Paulo foi um grande sucesso, com casa lotada. Muito obrigado ao assessor especial da Secretaria de Esportes de São Paulo, Weber Matias, ao secretário de Esportes, Rogério Lins, à deputada federal Renata Abreu, ao vereador Gabriel Abreu e, claro, ao prefeito Ricardo Nunes. Com essa união, vamos colocar o LFA no calendário de São Paulo”, afirmou.Richard Martins venceu Vanderlei "Soul Glo" Gonçalves por nocaute técnico (socos) aos 4:04 do R3Felipe "Lipe Detona" dos Santos venceu Jenilton "Pitbullzinho" Matos por finalização (triângulo) a 1:43 do R1Vinicius "Bad Boy Killer" Pires venceu Tawan Regis Ribeiro por decisão unânimeDiego "The Brazilian Bad Boy" Bianchini venceu Yuri "Seu Jorge" Neles por finalização (chave de calcanhar) a 2:56 do R1Renan "O Protagonista" Freitas venceu Leandro "El Loco" Solano por nocaute técnico (socos) a 4:41 do R1Bianca Basilio venceu Rafaela "Rafa" Guedes por finalização (mata-leão) a 3:36 do R1Guilherme "Urso" Uriel venceu Leonardo "Pedra" Fraga por nocaute técnico (socos) a 1:36 do R1Richard "Espeto" Silva venceu Italo Cruz por finalização técnica (americana) a 2:34 do R3Djulia Ariana venceu Milena "Brutinha" Galvão por decisão unânimeLeslie "Pelé" Jesus venceu Maycon Douglas Siqueira por decisão unânimeAlan Ribeiro venceu Douglas "DG Sagat" Andrew por nocaute técnico (socos) a 0:55 do R1Claudio Bento "Blackout" de Meireles venceu João Victor "Marroto" Melo por decisão unânimeThalyta "Guerreira" Silva venceu Maria "Mulher Maravilha" Clara Andrade por decisão unânime