CMSystem viveu mês de março recheado de vitórias e quer mais em 2026 (Foto: Divulgação)
Responsável pela formação dos lutadores, Cristiano Marcello destacou o desempenho coletivo ao longo do mês. “Foi um mês muito expressivo para a equipe. Conseguimos uma sequência importante de vitórias, tanto no Brasil quanto fora. Isso é fruto de um trabalho diário, de dedicação de todos, não só dos atletas que lutam, mas de toda a equipe envolvida”, afirmou.
Para os próximos meses, a agenda segue movimentada. Kevin Christian tem luta prevista no UFC, na Austrália, em maio. Luan Miau volta a atuar no Black Combat, na Coreia do Sul, enquanto Elizeu Capoeira já tem compromisso marcado para junho, pela Liga de Monstros, no Brasil.
Cristiano Marcello projeta a sequência com confiança. “A expectativa é muito boa. A gente confia no trabalho que vem sendo feito e no potencial dos nossos atletas. Cada luta é uma oportunidade de mostrar evolução e manter esse nível de desempenho”, disse.
Além dos resultados dentro do cage, a CMSystem também passa por mudanças estruturais. A equipe está em processo de mudança de sede e prepara a inauguração de um novo centro de treinamento no bairro Ecoville, em Curitiba. O espaço terá quase 2 mil metros quadrados.
O novo CT deve ampliar não apenas a preparação de atletas profissionais, mas também a oferta de aulas voltadas ao público em geral, com foco em qualidade de vida e integração familiar. “Estamos indo para uma das áreas mais nobres de Curitiba, no coração do Ecoville. É um espaço maior, que vai permitir desenvolver ainda mais o trabalho com atletas e também com o jiu-jitsu lifestyle, para quem quer estar com a família dentro do tatame”, afirmou Cristiano Marcello.
Para o treinador, a expansão reforça o papel da equipe além da competição. “A ideia é crescer sem perder a essência, formando atletas e também contribuindo para a vida das pessoas, inclusive no combate ao bullying e na construção de valores dentro do esporte”, concluiu.
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