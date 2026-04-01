CMSystem viveu mês de março recheado de vitórias e quer mais em 2026 - (Foto: Divulgação)

CMSystem viveu mês de março recheado de vitórias e quer mais em 2026 (Foto: Divulgação)

Publicado 01/04/2026 08:00 | Atualizado 01/04/2026 17:16

A equipe CMSystem encerrou o mês de março com uma sequência de mais de dez vitórias consecutivas. Os resultados incluem triunfos em grandes palcos internacionais, como o de Vitor Petrino, que venceu no UFC, nos Estados Unidos, e Richard Jacobi, que saiu vitorioso no Black Combat, na Coreia do Sul. O bom momento também foi reforçado por atletas da equipe em eventos nacionais e outras competições internacionais.



Responsável pela formação dos lutadores, Cristiano Marcello destacou o desempenho coletivo ao longo do mês. “Foi um mês muito expressivo para a equipe. Conseguimos uma sequência importante de vitórias, tanto no Brasil quanto fora. Isso é fruto de um trabalho diário, de dedicação de todos, não só dos atletas que lutam, mas de toda a equipe envolvida”, afirmou.