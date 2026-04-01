Gabi Pessanha segue se consolidando como um dos principais nomes da história do Jiu-Jitsu feminino (Foto: Dai Bueno)

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Uma das maiores estrelas do Jiu-Jitsu mundial, Gabi Pessanha segue fazendo história. No último fim de semana, durante o Pan da IBJJF 2026, realizado na Flórida (EUA), no último fim de semana, a atleta brasileira conquistou seu décimo título como faixa-preta na competição, consolidando ainda mais sua hegemonia no cenário internacional. A carioca, no total, ainda saiu com a medalha de prata no peso-aberto.

Na campanha até o ouro, Gabi brilhou na categoria super-pesado e garantiu o título ao superar Maria Alencar na final. Dominante ao longo do torneio, a faixa-preta mostrou mais uma vez o porquê é considerada uma das atletas mais consistentes da atualidade.
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Apesar do título, Gabi não conseguiu o ouro duplo. Na disputa do absoluto, a brasileira acabou sendo superada por Sarah Galvão na final, ficando com o vice-campeonato após derrota por pontos.

Após a competição, a atleta utilizou as redes sociais para analisar sua performance. Gabi destacou a importância do aprendizado ao longo do torneio e revelou que buscou testar novas estratégias durante as lutas: “Total de 5 lutas, 4 vitórias… Cada competição é uma experiência diferente. Estou feliz com a minha performance. Dessa vez, testei posições e um jogo que não tinha tanto costume de fazer nas competições”, afirmou.

A multicampeã também reforçou a evolução do seu jogo e manteve o foco no futuro: “Gostei da minha forma lutando e fiquei feliz com as posições que deram certo. Sem mimimi: agora é voltar e treinar dobrado”.

Por fim, Gabi ressaltou o crescimento do Jiu-Jitsu feminino e a importância do aprendizado contínuo dentro do esporte: “A vida e o Jiu-Jitsu são feitos de aprendizados. Aprendi que a luta só termina quando acaba (risos). O Jiu-Jitsu feminino vem crescendo e ganhando o patamar que tanto merece”, completou.