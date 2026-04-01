Gabi Pessanha segue se consolidando como um dos principais nomes da história do Jiu-Jitsu feminino - (Foto: Dai Bueno)

Gabi Pessanha segue se consolidando como um dos principais nomes da história do Jiu-Jitsu feminino (Foto: Dai Bueno)

Publicado 01/04/2026 10:00 | Atualizado 01/04/2026 17:30

Uma das maiores estrelas do Jiu-Jitsu mundial, Gabi Pessanha segue fazendo história. No último fim de semana, durante o Pan da IBJJF 2026, realizado na Flórida (EUA), no último fim de semana, a atleta brasileira conquistou seu décimo título como faixa-preta na competição, consolidando ainda mais sua hegemonia no cenário internacional. A carioca, no total, ainda saiu com a medalha de prata no peso-aberto.



Na campanha até o ouro, Gabi brilhou na categoria super-pesado e garantiu o título ao superar Maria Alencar na final. Dominante ao longo do torneio, a faixa-preta mostrou mais uma vez o porquê é considerada uma das atletas mais consistentes da atualidade.