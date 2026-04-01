Gabi Pessanha segue se consolidando como um dos principais nomes da história do Jiu-Jitsu feminino (Foto: Dai Bueno)
Na campanha até o ouro, Gabi brilhou na categoria super-pesado e garantiu o título ao superar Maria Alencar na final. Dominante ao longo do torneio, a faixa-preta mostrou mais uma vez o porquê é considerada uma das atletas mais consistentes da atualidade.
Apesar do título, Gabi não conseguiu o ouro duplo. Na disputa do absoluto, a brasileira acabou sendo superada por Sarah Galvão na final, ficando com o vice-campeonato após derrota por pontos.
Após a competição, a atleta utilizou as redes sociais para analisar sua performance. Gabi destacou a importância do aprendizado ao longo do torneio e revelou que buscou testar novas estratégias durante as lutas: “Total de 5 lutas, 4 vitórias… Cada competição é uma experiência diferente. Estou feliz com a minha performance. Dessa vez, testei posições e um jogo que não tinha tanto costume de fazer nas competições”, afirmou.
A multicampeã também reforçou a evolução do seu jogo e manteve o foco no futuro: “Gostei da minha forma lutando e fiquei feliz com as posições que deram certo. Sem mimimi: agora é voltar e treinar dobrado”.
Por fim, Gabi ressaltou o crescimento do Jiu-Jitsu feminino e a importância do aprendizado contínuo dentro do esporte: “A vida e o Jiu-Jitsu são feitos de aprendizados. Aprendi que a luta só termina quando acaba (risos). O Jiu-Jitsu feminino vem crescendo e ganhando o patamar que tanto merece”, completou.
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