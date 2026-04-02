Atleta da Fighting Nerds, Bruna Brasil foi dispensada pelo UFC após resultados irregulares(Foto: Reprodução/Instagram)
A saída de Bruna Brasil ocorre logo após sua mais recente apresentação, quando foi superada por Alexia Thainara no UFC Seattle, realizado no último sábado (28). A derrota ampliou o momento irregular da atleta, que não conseguiu engrenar uma sequência consistente dentro da organização.
Contratada após destaque no reality show "Dana White's Contender Series" de 2022, Bruna acumulou oito lutas no UFC, com um retrospecto de três vitórias e cinco derrotas. Apesar de demonstrar evolução técnica em alguns combates, a brasileira não conseguiu se firmar entre as principais atletas de sua categoria.
Situação ainda mais delicada foi a de Antonio Trocoli. O peso-médio encerra sua passagem pelo Ultimate sem vitórias em quatro apresentações. Em seu último compromisso, no UFC Londres, foi derrotado por Mantas Kondratavicius por decisão unânime dos jurados, consolidando uma trajetória abaixo das expectativas.
Já Luana Carolina teve uma trajetória mais equilibrada, com cinco vitórias e quatro derrotas em dez lutas pela organização. Revelada no Contender Series de 2018, a atleta não competia desde setembro do ano passado, quando foi derrotada por Michelle Montague.
As demissões reforçam a política recorrente do UFC de renovar constantemente seu elenco, priorizando atletas em ascensão e resultados recentes. Para os três brasileiros, o próximo passo deve envolver a busca por novas oportunidades em outras organizações, visando reconstruir suas carreiras no cenário internacional do MMA.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.