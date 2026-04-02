Atleta da Fighting Nerds, Bruna Brasil foi dispensada pelo UFC após resultados irregulares - (Foto: Reprodução/Instagram)

Atleta da Fighting Nerds, Bruna Brasil foi dispensada pelo UFC após resultados irregulares(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 02/04/2026 09:00

O UFC segue promovendo ajustes em seu plantel e, desta vez, três atletas brasileiros foram desligados da organização. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Guilherme Cruz, do site "MMA Fighting", Bruna Brasil, Antonio Trocoli e Luana "Dread" Carolina não fazem mais parte do quadro de lutadores da companhia.



A saída de Bruna Brasil ocorre logo após sua mais recente apresentação, quando foi superada por Alexia Thainara no UFC Seattle, realizado no último sábado (28). A derrota ampliou o momento irregular da atleta, que não conseguiu engrenar uma sequência consistente dentro da organização.