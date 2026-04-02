Time liderado por Tatá Duarte retoma suas origens em parceria com o CT Clube da Luta - (Foto: Divulgação)

Time liderado por Tatá Duarte retoma suas origens em parceria com o CT Clube da Luta (Foto: Divulgação)

Publicado 02/04/2026 08:00 | Atualizado 02/04/2026 16:43

A tradicional equipe TFT está oficialmente de volta ao cenário do Jiu-Jitsu. Após anos com foco exclusivo no MMA, o time liderado por Tatá Duarte retoma suas origens em parceria com Leandro Oliveira, do CT Clube da Luta, marcando o início de uma nova fase com a criação da TFT BJJ.



A nova matriz será sediada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a proposta de desenvolver atletas em nível profissional e fortalecer o Jiu-Jitsu na região. A iniciativa busca abrir portas para novos talentos e oferecer uma estrutura mais sólida para competidores que desejam evoluir no esporte.



A estreia do time já aconteceu em grande estilo, durante o ADCC Rio, realizado neste mês de março. O time contou com nomes de peso como Pedro Alex, o Bombom, Victor Muralha, além da jovem promessa Kid Orelha, mostrando que a equipe chega com ambição e competitividade no Grappling.



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Agora, a TFT BJJ volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ, que será disputado entre os dias 24 de abril e 3 de maio, em Barueri, São Paulo. A competição será o próximo grande teste para o grupo, que já traça metas ambiciosas para a temporada.



“Eu sou cria do Jiu-Jitsu, ganhei vários campeonatos ao longo da minha vida, tinha virado um pouco para o MMA, mas estou vendo um crescimento do Jiu-Jitsu e do No-Gi também. Acho interessante retomar essa caminhada no grappling. Nós somos oriundos do Jiu-Jitsu, então acredito que teremos muitas coisas boas ao longo do ano e já estamos traçando metas para os próximos campeonatos para entrarmos com força total”, destacou Tatá Duarte.

Agora, a TFT BJJ volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ, que será disputado entre os dias 24 de abril e 3 de maio, em Barueri, São Paulo. A competição será o próximo grande teste para o grupo, que já traça metas ambiciosas para a temporada.“Eu sou cria do Jiu-Jitsu, ganhei vários campeonatos ao longo da minha vida, tinha virado um pouco para o MMA, mas estou vendo um crescimento do Jiu-Jitsu e do No-Gi também. Acho interessante retomar essa caminhada no grappling. Nós somos oriundos do Jiu-Jitsu, então acredito que teremos muitas coisas boas ao longo do ano e já estamos traçando metas para os próximos campeonatos para entrarmos com força total”, destacou Tatá Duarte.

Leandro Oliveira também ressaltou o impacto do projeto na formação de novos atletas: “Elevando o nível do Jiu-Jitsu na nossa região, na Zona Oeste, e criando novas possibilidades de crescimento para a molecada que está vindo aí”.