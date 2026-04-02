Rio - O volante Allan se manifestou por meio de uma rede social, nesta quinta-feira (2), para pedir desculpas após ser expulso por fazer um gesto obsceno na derrota do Corinthians para o Fluminense por 3 a 1, válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.
"O que aconteceu em campo não representa a minha educação, meus valores e muito menos a instituição que eu tenho a honra de representar. O Corinthians é um clube gigante, de história, de luta, de respeito, e eu sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa", diz um trecho da publicação do volante da equipe paulista.
A situação aconteceu durante o segundo tempo, quando o Fluminense vencia a partida por 2 a 0. O volante do Corinthians já havia levado um amarelo por dar tapas no braço de Lucho Acosta.
Pouco depois, ele fez o gesto obsceno. Inicialmente, o árbitro não viu o lance, mas foi chamado ao monitor do VAR e aplicou o cartão vermelho direto para o volante.
"Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários", afirmou Allan.
Na súmula, o árbitro Davi De Oliveira Lacerda justificou o cartão vermelho para Allan, do Corinthians: "Por provocar com um gesto obsceno (segurando sua genital) em direção aos atletas e membros da comissão técnica da equipe do fluminense. Após a expulsão o atleta saiu normalmente".
Veja a publicação
Hoje venho a público pedir desculpas.
Errei. E quando a gente erra precisa ter humildade para reconhecer.
O que aconteceu em campo não representa a minha educação, meus valores e muito menos a instituição que eu tenho a honra de representar.
O Corinthians é um clube gigante, de história, de luta, de respeito, e eu sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa.
Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários.
Sou profissional, sei da responsabilidade que tenho e sei que atitudes falam mais do que palavras. Por isso, mais do que pedir desculpas, quero demonstrar dentro de campo, com trabalho, respeito e dedicação, que esse episódio não define quem eu sou.
Vou seguir trabalhando para conquistar a confiança de todos vocês.
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