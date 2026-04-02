Allan está no Corinthians por empréstimo - Rodrigo Coca / Corinthians

Allan está no Corinthians por empréstimoRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 02/04/2026 17:15

Rio - O volante Allan se manifestou por meio de uma rede social, nesta quinta-feira (2), para pedir desculpas após ser expulso por fazer um gesto obsceno na derrota do Corinthians para o Fluminense por 3 a 1 , válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

"O que aconteceu em campo não representa a minha educação, meus valores e muito menos a instituição que eu tenho a honra de representar. O Corinthians é um clube gigante, de história, de luta, de respeito, e eu sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa", diz um trecho da publicação do volante da equipe paulista.

A situação aconteceu durante o segundo tempo, quando o Fluminense vencia a partida por 2 a 0 . O volante do Corinthians já havia levado um amarelo por dar tapas no braço de Lucho Acosta.

Pouco depois, ele fez o gesto obsceno. Inicialmente, o árbitro não viu o lance, mas foi chamado ao monitor do VAR e aplicou o cartão vermelho direto para o volante.

"Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários", afirmou Allan.

Na súmula, o árbitro Davi De Oliveira Lacerda justificou o cartão vermelho para Allan, do Corinthians: "Por provocar com um gesto obsceno (segurando sua genital) em direção aos atletas e membros da comissão técnica da equipe do fluminense. Após a expulsão o atleta saiu normalmente".

Veja a publicação

Publicação de Allan Reprodução/Instagram @allan_.souza

Hoje venho a público pedir desculpas.

Errei. E quando a gente erra precisa ter humildade para reconhecer.

O que aconteceu em campo não representa a minha educação, meus valores e muito menos a instituição que eu tenho a honra de representar.

O Corinthians é um clube gigante, de história, de luta, de respeito, e eu sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa.

Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários.

Sou profissional, sei da responsabilidade que tenho e sei que atitudes falam mais do que palavras. Por isso, mais do que pedir desculpas, quero demonstrar dentro de campo, com trabalho, respeito e dedicação, que esse episódio não define quem eu sou.

Vou seguir trabalhando para conquistar a confiança de todos vocês.