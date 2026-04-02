Savarino pode jogar como meia armador do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Savarino pode jogar como meia armador do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/04/2026 11:13

Savarino ou Paulo Henrique Ganso.

O Fluminense terá um desfalque de peso na próxima rodada do Brasileirão, sábado (4), contra o Coritba no Couto Pereira. Lucho Acosta recebeu o terceiro cartão amarelo no 3 a 1 sobre o Corinthians e terá de cumprir suspensão, deixando o técnico Luis Zubeldía entre dois prováveis substitutos:

"Ganso, por ser um meia-atacante, e Savarino porque pode fazer também essa posição caso Lucho não esteja, como vai acontecer agora. São boas opções que temos", explicou o técnico.



A opção por Savarino já aconteceu durante algumas partidas. Neste caso, Kevin Serna continuaria como titular do Fluminense com o retorno de Canobbio, que estava com a seleção do Uruguai.



Caso Ganso seja escolhido, o atacante colombiano deve ser sacado do time, com o uruguaio formando o ataque com John Kennedy e o próprio Savarino.

Zubeldia terá dois dias para definir a escalação, mas já é certo que terá um grande desafio. Afinal, Lucho Acosta é um dos principais destaques do Fluminense na temporada e responsável por fazer o time criar. Não à toa, em 17 partidas, contribuiu com três gols e cinco assistências.