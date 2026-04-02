Zubeldía orienta o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía orienta o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/04/2026 01:00

Rio - Se a falta de opções no ataque foi um problema para o Fluminense no ano passado, a história mudou em 2026. O Tricolor trouxe reforços e aumentou as opções do técnico Luis Zubeldía, que tem aproveitado. Na vitória sobre o Corinthians , nesta quarta-feira (1), os centroavantes John Kennedy e Rodrigo Castillo marcaram, enquanto Germán Cano voltou a jogar após cinco meses. O treinador celebrou o momento.

"É importante ter opões. Hoje converteram John (Kennedy) e Castillo, voltou Germán (Cano) que, pouco a pouco, além dos treinos, pode ter seus minutos. É difícil dar minutos a todos ao mesmo tempo porque os tempos de cada um são diferentes, as opções segundo a partida vai mudando. Estamos bem, marcaram dois dos nossos três 9, e isso sempre é uma boa notícia para um time", disse Zubeldía.

Desde o início da temporada, Zubeldía pediu pelo menos três opções por posição. O Fluminense escutou o treinador e trouxe reforços, além de reformular o elenco com a saída dos jogadores fora dos planos. O jogo contra o Corinthians foi o primeiro de uma sequência de 18 partidas até a pausa para a Copa do Mundo, que colocará o grupo tricolor à prova em três competições simultâneas.

"É certo que o calendário está apertado para a maioria das equipes, exceto as que não estejam jogando copa internacional. Mas isso é algo que já sabíamos de antemão, por isso é importante ter opções, recuperar jogadores que continuam machucados e outros que estou esquecendo. É importante que estejam todos disponíveis, sobretudo quando começarmos a notar um pouco mais a quantidade de jogos", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense chega a 19 pontos, assume a vice-liderança provisória e iguala a pontuação do líder Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (2). Já o Corinthians, por sua vez, é o 11º colocado, com dez. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Brasileirão.