Zubeldía orienta o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Zubeldía enaltece atacantes e vê Fluminense preparado para maratona de jogos
Treinador comemorou os gols de John Kennedy e Castillo, além do retorno de Cano
Cano celebra retorno ao Fluminense após cinco meses: 'Voltar mais forte'
Atacante argentino joga poucos minutos e agora tem forte concorrência no time
Sem Lucho Acosta, Fluminense tem duas opções para o meio de campo
Zubeldía ainda vai definir o substituto do meia argentino contra o Coritiba
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John Kennedy completa 150 jogos pelo Fluminense e celebra gol em momento especial
Revelado em Xerém, atacante foi o autor do gol do título da Libertadores de 2023
Serna celebra nova chance e vê disputa por posição como positiva para o Fluminense
Atacante colombiano voltou a ser titular na vitória sobre o Corinthians
Fluminense vence Corinthians e segue na caça ao líder no Brasileirão
Tricolor amplia invencibilidade como mandante para 21 jogos
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