Germán Cano entrou nos minutos finais de Fluminense 3x1 Corinthians - Divulgação / Fluminense

Germán Cano entrou nos minutos finais de Fluminense 3x1 CorinthiansDivulgação / Fluminense

Publicado 02/04/2026 14:58

não jogava desde 29 de outubro e admitiu que passou por um período difícil.

Germán Cano, enfim, estreou na temporada 2026, ao entrar em campo na parte final da vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Corinthians , pelo Brasileirão. O ídolo da torcida tricolore admitiu que

"Após cinco meses de trabalho duro, esforço e sacrifício , finalmente posso dizer que estou de volta. Foram dias difíceis, que exigiram perseverança, disciplina e uma forte vontade de nunca desistir", escreveu no Instagram.



Nesses cinco meses, Cano sofreu com dois problemas no joelho direito, o mais grave no início da pré-temporada. Com uma entorse, precisou passar por cirurgia e já estava recuperado no início de março.



Entretanto, durante o período de treinos, sentiu um problema muscular, o que adiou ainda mais o seu retorno aos gramados. Liberado pela preparação física, Cano entrou aos 40 minutos do segundo tempo e, sem ritmo, teve dificuldades, mas pelo menos tentou participar.



"Quero agradecer sinceramente a todos pelo apoio incrível que recebi durante esse período: A Deus, minha família, torcedores, meus companheiros de equipe e toda a comissão técnica, staff (médico) e presidência. Esse apoio foi fundamental para me manter firme e me ajudar a voltar ainda mais forte", continuou o camisa 14, que completou:



"Hoje estou de volta ao campo, fazendo o que amo e apreciando cada momento ainda mais do que antes. Quem acredita ainda FAZ O LL".



Agora, Cano terá de batalhar para recuperar o espaço perdido. Ele tem a concorrência de John Kennedy e Castilho. O primeiro é o artilheiro do Fluminense na temporada, com seis gols. Já o segundo balançou redes pela segunda partida seguida.