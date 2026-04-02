Kevin Serna em ação contra o Corinthians, no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Kevin Serna em ação contra o Corinthians, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/04/2026 00:15

Rio - Um dos pilares do Fluminense nas últimas duas temporadas, Serna ganhou concorrência e perdeu a titularidade em 2026. A chegada de reforços como Savarino aumentou a disputa por um lugar no time inicial, mas o colombiano não se abalou e mantém os pés no chão. Titular na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, nesta quarta-feira (1), no Maracanã, o jogador vê a briga de forma positiva.

"Foi um jogo muito difícil. Trabalhamos muito a transição nos treinamentos e sabíamos que poderíamos ser mais contundentes para concluir as jogadas. Temos muitos bons jogadores, a competição é difícil para todo mundo. Mas isso é bom porque ajuda o time a crescer. Pude aproveitar minha oportunidade, mas sei que todos os outros estão muito bem", disse Serna.

Sem Canobbio à disposição por causa da convocação para o Uruguai, o técnico Luis Zubeldía deu uma nova chance para Serna entre os titulares. O atacante colombiano aproveitou e participou de dois gols, tendo dado assistência para John Kennedy marcar um deles. No outro, finalizou a bola na trave e viu Hércules aproveitar o rebote.

Contratado em 2024, Serna se tornou um dos pilares do Fluminense nas últimas duas temporadas. No primeiro ano vestindo a camisa tricolor, foi decisivo para salvar o time do rebaixamento no Brasileirão. Em 2025, foi um dos jogadores com mais participações diretas em gols. Ao todo, soma 105 jogos, 21 gols e 11 assistências pelo clube.

Com a vitória, o Fluminense chega a 19 pontos, assume a vice-liderança provisória e iguala a pontuação do líder Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (2). Já o Corinthians, por sua vez, é o 11º colocado, com dez. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Brasileirão.