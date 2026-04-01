O Fluminense divulgou os relacionados para o jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira (1º). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque da lista é o retorno do atacante Germán Cano, que ainda não estreou em 2026.
Ele estava tratando uma lesão no joelho direito. Apesar de ter sido liberado pelo departamento médico em fevereiro, a comissão técnica adotou cautela no retorno do argentino. A tendência é que comece a partida no banco de reservas. Ele não joga desde o dia 29 de outubro.
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