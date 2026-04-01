Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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O Fluminense divulgou os relacionados para o jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira (1º). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque da lista é o retorno do atacante Germán Cano, que ainda não estreou em 2026.
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Ele estava tratando uma lesão no joelho direito. Apesar de ter sido liberado pelo departamento médico em fevereiro, a comissão técnica adotou cautela no retorno do argentino. A tendência é que comece a partida no banco de reservas. Ele não joga desde o dia 29 de outubro.
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A única ausência em relação à última lista de relacionados é o uruguaio Agustín Canobbio. O atacante estava com a seleção durante a Data Fifa e não estará à disposição de Luis Zubeldía.

Confira a lista de relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;
Meio-Campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Paulo Henrique Ganso;
Atacantes: Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.