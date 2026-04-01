Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Martinelli em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/04/2026 12:55

Rio - Destaque, Martinelli valorizou o período de treinos antes da maratona de jogos que o Fluminense terá pela frente. O volante ressaltou que não faltou dedicação ao elenco, que trabalhou para aperfeiçoar o que era necessário e manter o ritmo durante a Data Fifa. Até a Copa do Mundo, em junho, o Tricolor entrará em campo 18 vezes, por três competições diferentes.

"Foi um período muito importante. Acho que aproveitamos bem para recuperar alguns atletas, que vinham com mais carga. Trabalhamos forte no campo para manter o ritmo e acertamos certos detalhes que precisávamos corrigir", declarou o jogador, ao canal oficial do clube.

"A sequência vai ser pesada, temos que manter o grupo na mesma linha. Vamos precisar de todos para que façamos dois meses muito bons", complementou.

O próximo compromisso do Fluminense será nesta quarta-feira (1º), contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. "O jogo é muito importante para nós, com o apoio do nosso torcedor. Sabemos a qualidade do adversário, precisamos ter atenção. Vamos em busca dos três pontos para seguir na briga pelo título", disse Martinelli.

Neste momento, o Tricolor soma 16 pontos e ocupa a quarta posição na tabela. O líder é o Palmeiras, com 19.