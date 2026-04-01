John Kennedy marcou para o Fluminense contra o Corinthians - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy marcou para o Fluminense contra o CorinthiansMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 01/04/2026 23:31

Rio - O Fluminense mostrou mais uma vez a sua força dentro de casa. Com uma atuação dominante, o Tricolor venceu o Corinthians, o seu último algoz como mandante, por 3 a 1, nesta quarta-feira (1), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão. John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castillo marcaram o gol da vitória tricolor, que segue na caça ao líder Palmeiras, enquanto André descontou.

Com a vitória, o Fluminense chega a 19 pontos, assume a vice-liderança provisória e iguala a pontuação do líder Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (2). Já o Corinthians, por sua vez, é o 11º colocado, com dez. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Brasileirão.

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Fluminense domina e constrói vitória no primeiro tempo

No reencontro com o algoz da última derrota como mandante, o Fluminense não quis correr riscos e tomou a iniciativa. O Tricolor dominou as ações, teve mais volume e criou as melhores chances. A superioridade virou gol aos 18 minutos, quando Kevin Serna fez jogada individual em contra-ataque e serviu John Kennedy. O camisa 9 driblou o goleiro Kauê e estufou as redes no Maracanã.

Após abrir o placar, o Fluminense diminuiu o ritmo e recuou as linhas para explorar os espaços deixados pelo Corinthians. O Timão, por sua vez, tinha a posse de bola, mas não conseguia criar chances. Em certo momento, a partida ficou bastante truncada e com muitos erros. No apagar das luzes, o Tricolor conseguiu uma escapada em contra-ataque, Kevin Serna finalizou na trave e Hércules marcou no rebote.

Assim como no primeiro tempo, o Fluminense administrou o jogo na etapa final e tinha o relógio a seu favor. O Corinthians promoveu a estreia do meia-atacante inglês Lingard e indicou que tentaria reagir. Porém, o volante Allan agrediu Lucho Acosta e foi expulso aos dez minutos. O motivo, no entanto, foi o gesto obsceno feito pelo jogador durante a discussão com o meio-campista tricolor.

Com a vantagem numérica em campo e no placar, o Fluminense teve ainda mais facilidade para administrar o jogo. O Tricolor ainda teve chances de ampliar o resultado, mas Kauê salvou o Corinthians. O goleiro, que substituiu o convocado Hugo Souza, fez uma grande defesa em chute de Samuel Xavier e outro em finalização de Savarino.

Após a metade do segundo tempo, o Fluminense fez mudanças e ganhou mais fôlego. O domínio tricolor na etapa final foi premiado com gol aos 38 minutos. Depois de jogada individual, Soteldo cruzou e encontrou Rodrigo Castillo na área. O argentino fez o pivô, tabelou com Martinelli e chutou cruzado para fazer 3 a 0. Na reta final, o Corinthians diminuiu com André e teve uma chance com Lingard, mas já era tarde.

Fluminense 3 x 1 Corinthians

Campeonato Brasileiro - 9ª rodada

Data: 01/04/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli (Cano), Hércules (Alisson) e Lucho Acosta (Ganso); Savarino, Serna (Soteldo) e John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Luis Zubeldía

Corinthians: Kauê; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu (Angileri); Allan, André, Charles (Matheus Pereira), Breno Bidon (Lingard) e Garro (Dieguinho); Yuri Alberto (Labyad). Técnico: Dorival Junior

Gols: John Kennedy, aos 18' do 1ºT (1-0); Hércules, aos 48' do 1ºT (2-0); Rodrigo Castillo, aos 38' do 2ºT (3-0); André, aos 43' do 2ºT (3-1)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Lucho Acosta (FLU); Matheus Bidu, André, Matheus Pereira (COR)

Cartão vermelho: Allan (COR)