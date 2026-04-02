Capitão da Venezuela mandou indireta para Savarino - Reprodução

Capitão da Venezuela mandou indireta para SavarinoReprodução

Publicado 02/04/2026 01:20 | Atualizado 02/04/2026 13:32

Rio - Capitão da Venezuela, o centroavante Salomón Rondón mandou uma indireta para Savarino após a vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 3 a 1 , nesta quarta-feira (1), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogador ironizou o corte do meio-campista, que foi titular e atuou os 90 minutos.

"Incrível... De não estar em condições a ser titular! Zero senso de pertencimento. Continuem pedindo por ele, indolentes", publicou Salomón Rondón.

Convocado pela Venezuela para os amistosos da última Data Fifa, Savarino não se apresentou. O meia alegou não estar em condições físicas e permaneceu no Rio de Janeiro realizando tratamento, segundo o comunicado oficial. O camisa 11 chegou a ser dúvida para o jogo contra o Corinthians.

Recuperado das dores, Savarino foi titular e atuou 90 minutos na vitória do Fluminense sobre o Corinthians. O meia-atacante, de 29 anos, soma 51 jogos e quatro gols pela Venezuela como profissional. A Vinotinto não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.